数量限定！ 急げーーッッ！！【Can★Do】大人も欲しくなる可愛さ♡「キャラグッズ」

【Can★Do（キャンドゥ）】では、さまざまなディズニーキャラクターグッズを販売中。今回はそのなかから、ディズニープリンセスのイラストが素敵なグッズをご紹介。大人も思わず欲しくなりそうなデザインが魅力です。ぜひお買い物の参考にして。

シークレットキャラも気になる「ミニファイル」

こちらは「ディズニープリンセス ミニクリアホルダー」。ブラインドパッケージになっているため、どのプリンセスが出るのか分かりません。デザインは、オーロラ姫・アリエル・ラプンツェル・シンデレラ・ジャスミンのほか、シークレットもあるそう。A6がおさまるサイズで、価格は\110（税込）です。

シンプルバッグのアクセントに！「キーホルダー」

ラプンツェルのモチーフとサブモチーフがセットになった「ディズニープリンセス アクキー ラプンツェル」。透け感のあるアクリルプレートがおしゃれな印象。コードもキャラクターのイメージカラーになっているのがポイントです。価格は\220（税込）。ほかのプリンセスのデザインもあるので、推しを見つけてみて。

全種類欲しい！ 薄型ポーチ

ごちゃごちゃしがちな小物を入れておくのに便利な「ディズニープリンセス スライダーポーチ」。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「ポイントカードや小銭などを入れるのにちょうど良いサイズ感」とのこと。プリンセスのデザインがランダムで入ったブラインドパッケージ仕様。シークレットもあるので、全種類コンプリートするまで買ってしまいそうです。販売価格は\220（税込）。

大人っぽいイラストが◎

レポーターHaruさんが「クリア素材でうっとりするような可愛さ」と紹介するのは「ディズニープリンセス クリアステッカー」。全6種類がランダムで出るので、コンプリートを目指してGETしてみて。価格は\110（税込）。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A