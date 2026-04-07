◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）

第７５回川崎記念８日、川崎競馬場の２１００メートルで行われる。川崎競馬で古馬最高峰のレースに位置づけられるＪｐｎ１。昨年の東京大賞典を制し、ＮＡＲの年度代表馬に輝いた大井のディクテオンが主役を張る。地元川崎からは、移籍初戦のダイオライト記念で２着のセラフィックコールが参戦。ＪＲＡからは重賞ウィナーのカゼノランナー、ホウオウルーレットもスタンバイし、熱戦が繰り広げられる。

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南関東転入初戦の前走は、セラフィックコールにとって３連覇のかかったダイオライト記念。最強のライバルと目されたナルカミが２番手で追走するところを６、７番手につけて射程内に。そこから徐々に順位を上げて４コーナーで早め先頭に立ったが、最後に兵庫のオディロンに差されて２着だった。

半馬身差で、早めの仕掛けが悔やまれる結果。吉原寛は「外に持ち出そうとしてハミをかんでしまった。そのぶん、仕掛けが早くなった」と肩を落とした。内田勝調教師も悔「斤量差もあったし、体重こそあまり変化していなかったが、ほっそりして見えた」と振り返ったが、「今回はカイバもしっかり食べてし、シルエットが戻ってきた。状態はいいし距離も問題ない」と状態アップの感触をつかんでいる。

内田勝厩舎、吉原寛は２４年に川崎記念をライトウォーリアで勝利したコンビ。ここでリベンジなるか注目だ。