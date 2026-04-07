Uber Eats配達員が明かす平日稼働の闇。報酬半減と「ホスピタリティ強要」が浮き彫りにする配達員の窮状
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せーけん氏が自身のYouTubeチャンネルで「週末との差がヤバい。Uber3時間1万円から5000円台へ急落した平日のリアル。《ウーバー配達》」を公開した。動画では、土日と比べて報酬が激減した平日のUber Eats配達の過酷な現実について、自身の稼働データを提示しながらリアルな実態を伝えている。
春の心地よい気候の中、稼働を開始したせーけん氏。前日までの土日は3時間の稼働で1万円以上の売上があったものの、月曜日になった途端、特別報酬であるクエストが約半額の2200円にまで激減したと説明する。さらに、次々と通知される案件の単価が「キロ100円割れ」や「分単価最低の21円」ばかりである状況に直面し、「単価は壊滅的ですね」「修行レベル」と平日の厳しさを吐露した。
稼働中には、飲食店のドリンク漏れトラブルや、店舗での長時間の調理待ちなど、配達員ならではの試練が次々と立ちはだかる。また、動画内では最近話題となった配達員の炎上騒動にも言及。「会社から自宅へ届けて」という注文者の住所変更要求に応じなかった配達員が「ホスピタリティがない」とSNSで批判された件について、「配達員の仕事としては届け先まで向かうことなので」と説明。チップを渡すと言われても、過去に支払われなかった苦い経験があるため「チップあげます系は信用してませんね」と、現場のリアルな見解を述べた。
3時間の昼ピークを終えた結果、配達件数は9件、売上はクエスト報酬を含めて5525円にとどまった。週末の半分以下の結果に「土日との差はかなり激しい」とその厳しさを総括している。最後に、視聴者から寄せられた「ドリンク漏れる問題」や「拒否制限」に関するコメントを読み上げ、「クエストがクリアできなくなることを考えると、むしろショート回した方が合理的」と、厳しい平日を生き抜くための生存戦略を語って動画を締めくくった。
春の心地よい気候の中、稼働を開始したせーけん氏。前日までの土日は3時間の稼働で1万円以上の売上があったものの、月曜日になった途端、特別報酬であるクエストが約半額の2200円にまで激減したと説明する。さらに、次々と通知される案件の単価が「キロ100円割れ」や「分単価最低の21円」ばかりである状況に直面し、「単価は壊滅的ですね」「修行レベル」と平日の厳しさを吐露した。
稼働中には、飲食店のドリンク漏れトラブルや、店舗での長時間の調理待ちなど、配達員ならではの試練が次々と立ちはだかる。また、動画内では最近話題となった配達員の炎上騒動にも言及。「会社から自宅へ届けて」という注文者の住所変更要求に応じなかった配達員が「ホスピタリティがない」とSNSで批判された件について、「配達員の仕事としては届け先まで向かうことなので」と説明。チップを渡すと言われても、過去に支払われなかった苦い経験があるため「チップあげます系は信用してませんね」と、現場のリアルな見解を述べた。
3時間の昼ピークを終えた結果、配達件数は9件、売上はクエスト報酬を含めて5525円にとどまった。週末の半分以下の結果に「土日との差はかなり激しい」とその厳しさを総括している。最後に、視聴者から寄せられた「ドリンク漏れる問題」や「拒否制限」に関するコメントを読み上げ、「クエストがクリアできなくなることを考えると、むしろショート回した方が合理的」と、厳しい平日を生き抜くための生存戦略を語って動画を締めくくった。
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