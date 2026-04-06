「実の親が老害？」寿司屋で怒鳴り散らす父と、時代錯誤な価値観を押し付ける母…実の親を「老害」と感じる葛藤【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
寿司屋の待ち時間、少人数の客がカウンターへ優先的に案内される。そんな日常的な光景に「順番を抜かすな！」と激昂し、店内で騒ぎ立てる老人。周囲の冷ややかな視線の先にいたのは、自分の父親だった――。
西野みや子(＠miyakokko61)さんの漫画『わたしの親が老害なんて』は、かつては頼もしかった両親が、いつしか「古い価値観を押し付ける、煩わしい存在」へと変わっていく戸惑いを描いている。教員だったプライドを捨てられない父と、よかれと思って時代錯誤な助言を繰り返す母。そんな両親に振り回される娘・栄子の姿を通し、現代における「世代間の断絶」の正体に迫る。
物語は、栄子の娘・美咲の妊娠をきっかけに加速する。重いつわりで「生ものは控えている」と訴える美咲に対し、祖父母は「お祝いだから」「ちょっとくらい大丈夫」と寿司の出前を強行。さらに「茶髪は赤ちゃんに悪影響」と科学的根拠のない持論を展開する。
「私自身、妊娠中に『二人分食べないと』と言われるのがプレッシャーでした」と語る西野さん。無痛分娩への反対や、家事育児を母親が優先すべきという固定観念など、作者自身が直面してきた「親世代からの違和感」が、作中のエピソードには凝縮されている。
■「老害」は特別な誰かではない。自分の中にも潜む“無意識の継承”
本作の鋭い点は、単に親を批判するだけでなく、主人公の栄子自身もまた、親の価値観に染まっていることを描き出している点だ。
「自分は娘の味方だと思っていても、長年両親から刷り込まれた考えが無意識に言動に出てしまう。老害とは特別な存在ではなく、誰の身近にも、そして自分自身の中にも起こりうるものだと感じています」
かつて制作した「子ども用ハーネス」を巡る漫画でも、世代間の価値観の相違を描いてきた西野さん。デザインや対話といった「小さなきっかけ」で誤解が理解に変わる瞬間を、本作でも重要なテーマとして据えている。
■自省のきっかけに。同じ道を歩まないために私たちができること
「老害」という言葉は刺激的だが、その背景には「かつての成功体験」や「よかれと思う親心」が複雑に絡み合っている。西野さんは、本作を通じて読者にこう問いかける。
「『なぜそうなってしまったのか』という背景を知ることで、私たち自身が将来同じ道を歩まないための自省のきっかけになればうれしいです」
親を切り捨てるのではなく、かといって言いなりにもならない。現代を生きる私たちが、古い価値観の波をどう乗り越え、自分たちの人生を歩んでいくべきか。本作は、その「心の非常口」を探すための道標となるだろう。
取材協力：西野みや子(＠miyakokko61)
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