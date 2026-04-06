1万人以上がお気に入り登録中！【3COINS】春のおしゃピクで使いたい♡「新作レジャーグッズ」

ピクニックで活躍するおしゃれで可愛い「新作レジャーグッズ」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場。いろいろと揃えれば、手軽に写真映えするピクニックを楽しめそうです。今回はそのなかから、お気に入り登録者多数の注目アイテムを紹介します。

ドリンクをおしゃれに持ち運ぼう

3月16日発売の新商品には、春のピクニックシーズンに活躍する便利アイテムが多数登場。「ドリンクホルダー6本用」は、ピクニックで欠かせない缶飲料やペットボトルをおしゃれに持ち運べるアイテムです。持ち運びの際だけでなく、レジャーシートの上ではドリンクのストック置きとしても使えます。ホルダーは折りたたみ可能なので、畳んで収納すれば邪魔になりません。

大人気商品が待望の再入荷！

昨年の9月に発売され、売り切れ続出の大反響を呼んだ「ポップコーン用ジップバッグ5枚セット」。オンラインストアのお気に入り登録数が1万人を超える、大人気の商品がいよいよ再販です。セット内容は、シェア用のジップバッグ5枚と、ジップバッグに取り付け可能なストラップが1つ。ジップバッグは持ち手付きで、ストラップなしでも持ちやすくなっています。ピクニックやテーマパーク、映画館などさまざまなシーンで活躍するはず。

おしゃピクを楽しむなら【3COINS】の「新作レジャーグッズ」を要チェック！ デザインの可愛さはもちろんのこと、使いやすさにも納得のアイテムが揃っています。スリコの新作アイテムをゲットして、写真映えするピクニックをぜひ楽しんで。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる