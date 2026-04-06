東京ばな奈×ベイマックス♡癒しのアップルケーキ特集

可愛さと美味しさを同時に楽しめる話題のスイーツが登場♡東京ばな奈から、ベイマックスをモチーフにした新作ケーキが発売されます。ふんわり優しい味わいと、見ているだけで癒されるデザインが魅力。お土産やギフトにもぴったりな、特別なスイーツをチェックしてみてください♪

癒しのアップルケーキ



「ベイマックス／アップルケーキ」は4個入880円、8個入1,760円（税込）。

ふかふかのスポンジの中には、りんごジャムとミルククリームをとろりとサンド。ベイマックスの白いボディをイメージしたやさしい味わいで、ひと口ごとにほっとする甘さが広がります。

スポンジのデザインは全6種類で、どの表情に出会えるかは開けてからのお楽しみです。

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限定グッズも充実



コラボではスイーツだけでなく、グッズも豊富にラインナップ。

エコバッグ付きセットは1,980円～2,801円（税込）、単品エコバッグは1,200円（税込）。

バスタオル1,980円、ステンレスタンブラー1,980円、クリアポーチ880円（税込）など、日常で使えるアイテムが揃います。

さらにコンプリートセットは5,650円（税込）で展開され、コレクションとしても楽しめます。

ギフトにもぴったりの特別仕様



赤いパッケージにはぷっくり可愛いシール付きで、プレゼントにもおすすめ。対象商品を税込2,000円以上購入するとクリアファイルがもらえるキャンペーンも実施されています。

※数量限定

癒しとときめきを楽しんで♡



東京ばな奈とベイマックスのコラボは、見た目も味わいも特別な癒しを届けてくれるスイーツ♡自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

可愛い世界観に包まれながら、心ときめくひとときを楽しんでみてくださいね♪