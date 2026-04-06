2010年代に一大ブームとなった「ゆるキャラ」。東海地方でも個性豊かなキャラクターが誕生しました。あれから10年以上、人気者たちは今どうしているのか。意外な現在を取材しました。

■一大ブームとなった「ゆるキャラ」



ゆるキャラは、もともと町おこしや観光PRのために生まれたマスコットキャラクターです。全国でイベントや総選挙が行われ、一大ブームとなりました。その数は数千体ともいわれています。





その魅力を街できいてみると…。女性：「かわいい。癒やされる」別の女性：「豊川稲荷の『いなりん』ならキツネの形で、お稲荷さん。名物や歴史を知ることができる」

地域の魅力を伝えるPRツールとしてだけでなく、その愛らしさや親しみやすさで人々の心をつかんできました。東海地方でもさまざまなキャラクターが誕生しましたが、ブームから10年以上たった今、どうなっているのでしょうか。

■東海地方のゆるキャラ



まずは、東海地方のゆるキャラについて、街の人に聞きました。



男性：

「こにゅうどうくん、オカザえもん、やなな、いなりん」

女性：

「オカザえもん、いなりん、こにゅうどうくん。オカザえもんは、よくテレビに出ていました」

別の女性：

「オカザえもんは、ちょっとキモい」



東海地方で圧倒的な知名度を誇るのが、岡崎市の“オカザえもん”。市のPRキャラクターとして誕生し、その“キモかわいい”ビジュアルで一躍有名になりました。現在もイベントなどに参加し、PR活動を続けています。



女性：

「知立市の“ちりゅっぴ”。私の地元です」



馬のパーカーは、知立市が東海道五十三次の宿場町である歴史を表現。頭の花は市の花「かきつばた」、かばんは名物「あんまき」のポーチです。

知立市の魅力が詰まった“ちりゅっぴ”は、そのかわいさで2017年の「ゆるキャラグランプリ」で全国2位に輝きました。現在も地元のイベントなどで活躍しています。



ほかにも、妖怪をモチーフにした四日市市の“こにゅうどうくん”や、キツネといなり寿司がモチーフの“いなりん”も、観光PRの場で活躍を続けています。

■小学3年生の忍者の男の子“いが☆グリオ”



中でも「その後が気になる」という声があったのが…。

女性：

「“いが☆グリオ”が気になる。ブサかわ」

別の女性：

「どうしてこうなったの？お腹も出ているし、コンセプトがよく分からない」



現在の姿を確かめるため、三重県伊賀市の「史跡 旧崇広堂（しせききゅうすうこうどう）」へ。対面した”いが☆グリオ”は、ノリがよくサービス精神旺盛なキャラクターでした。市町村合併をきっかけに誕生し、伊賀牛や伊賀米、かたやきが大好物の小学3年生の忍者の男の子です。

ダンスの腕を磨き、第5回「ゆるキャラダンス選手権」で優勝。日本一に輝いています。

■元々は8センチの人魚の設定“やなな”



引き続き街で聞いてみると…。



女性：

「“やなな”は変わっていて面白い」

男性：

「新しいですよね。中の人が丸見えのゆるキャラ」

岐阜市・柳ケ瀬商店街で、“やなな”の生みの親であるプロデューサーに話を聞きました。



やななのプロデューサー・佐藤徳昭さん：

「現在は8センチの姿で川を泳いでいます。もともと8センチの人魚で、岐阜の枝豆を食べると20倍になる設定です。2013年に引退しました」

その後は写真集や小説が出版されるなど、独自の展開を見せています。

■12歳のウサギの妖精“ちゃちゃまる”



さらに街では…。



女性：

「“ちゃちゃまる”がかわいい、頭の葉っぱは名産品？」

別の女性：

「和服だから温泉？」



“ちゃちゃまる”に会うために、岐阜県池田町へ。池田町長の竹中誉さんが出迎えてくれました。

“ちゃちゃまる”は12歳のウサギの妖精で、耳は特産の「美濃いび茶」の葉、頭には名勝「霞間ヶ渓（かまがたに）」の桜の髪飾り。池田温泉の浴衣と茶摘み衣装を組み合わせた装いです。現在については…。



池田町長・竹中誉さん：

「2025年から、誰でも“ちゃちゃまる”になれるよう、着ぐるみの貸し出しを行っています」

地域の魅力を背負ったゆるキャラは、形を変えながら今もなお、人と街をつなぐ存在として活躍を続けています。



2026年3月24日放送