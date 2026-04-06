40・50代「服探し」→【大人のハニーズ】で！ これからの時期にぴったり♡「機能性ボトムス」

春の陽気を感じられるようになり、そろそろ先の季節も見据えて買い物したいところ。日差しが強くなるこれからの時季には、接触冷感機能付きのアイテムがあると重宝するはず。【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、冷んやり快適に穿けそうな「機能性ボトムス」が登場。今回はミドル世代におすすめしたい、きれいめのパンツとスカートをご紹介します。

楽ちんなのにきれい見え！ テーパードパンツ

【GLACIER lusso】「イージーテーパードパンツ」\3,980（税込）

すっきりとしたテーパードシルエットとセンタープレスで、きれい見えが狙えるパンツ。オンにもオフにも使いやすいベーシックな一本は、ミドル世代のワードローブに欠かせない存在になるかも。きちんと感がありながら、ウエストはゴムと紐仕様で楽に穿けそうです。接触冷感機能が付いているため、日差しが強くなるこれからの季節にぴったり。ストライプシャツできれいめに仕上げるほか、Tシャツでカジュアルに落とし込むのも◎

きれいめシルエットが嬉しいスカート

【GLACIER lusso】「マーメイドスカート」\4,480（税込）

「広がりすぎず体のラインを拾いすぎない絶妙なシルエット」（公式サイトより）が魅力のスカート。接触冷感機能付きのジョーゼット素材で夏も快適に穿けそうなうえ、ウエストゴムで楽ちんかも。オフィスシーンではブラウスと合わせてきれいめに、プライベートではTシャツでカジュアルに着るのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M