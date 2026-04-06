開催：2026.4.6

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 6 - 5 [ブレーブス]

MLBの試合が6日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとブレーブスが対戦した。

Dバックスの先発投手はブランドン・ファット、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。

1回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 ARI 0-1 ATL

1回裏、3番 ヘラルド・ペルドモ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでDバックス得点 ARI 1-1 ATL

4回裏、6番 イルデマロ・バルガス 5球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 3-1 ATL

5回表、ピッチャー ブランドン・ファットがワイルドピッチでブレーブス得点 ARI 3-2 ATL、2番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ARI 3-3 ATL

6回裏、4番 ノーラン・アレナド 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 4-3 ATL

7回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 ARI 4-4 ATL

7回裏、2番 コービン・キャロル 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 5-4 ATL

9回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ARI 5-5 ATL

10回裏、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 6-5 ATL

試合は6対5でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのテイラー・ラシで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのヨエル・パヤンプスで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでDバックスは5勝5敗で2.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ブレーブスは6勝4敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 11:18:35 更新