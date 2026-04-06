スーパーマリオ×もち吉♡可愛すぎる限定コラボ缶登場

ゲームの世界観を楽しめるお菓子が登場♡スーパーマリオともち吉のコラボによる限定缶が発売されます。九州を舞台にした特別プロジェクトから生まれたアイテムは、見た目の可愛さと美味しさを兼ね備えた一品。お土産やギフトにもぴったりな注目商品です♪

可愛さ満点のコラボ缶



「もち吉 もちっこコラボ缶」は、スーパーマリオのデザインをあしらった特別仕様。手のひらサイズの缶に、カラフルで楽しい世界観がぎゅっと詰まっています。

さらに専用の手さげ袋付きで、そのままプレゼントできるのも嬉しいポイントです。

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ひとくちサイズのおかき



中には人気のおかき「もちっこ」が18個入り。サラダ味9個、ざらめ味9個の2種類が楽しめます。軽やかな食感とやさしい味わいで、幅広い世代に喜ばれる仕上がりです。

個包装には九州の駅名とスーパーマリオのデザインを組み合わせたオリジナルパッケージを採用。全7種類が用意されており、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみです。

販売情報をチェック



もち吉 もちっこコラボ缶



価格：1,500円（税込）

サイズ：縦129mm×横129mm×高さ75mm

販売開始：2026年4月8日（水）ネット本店先行

店舗販売：2026年5月2日（土）～

※数量限定のためなくなり次第終了

おやつ時間をもっと楽しく♡



スーパーマリオともち吉のコラボ商品は、食べる楽しさとコレクション性を兼ね備えた特別なアイテム♡家族や友人とシェアしたり、思い出のひとつとして楽しむのもおすすめです。

可愛い缶とおいしいおかきで、日常のおやつ時間をもっと楽しくしてみてくださいね♪