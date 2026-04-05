NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第13回「疑惑の花嫁」では、慶（吉岡里帆）が本格登場した。一方で、長政（中島歩）は織田家と浅井家とのせめぎ合いの中、義兄・信長（小栗旬）への謀反を決意。「指一本触れさせぬ」という、慶と長政の愛する者への思いが悲しくも共鳴する回となった。

参考：吉岡里帆、『豊臣兄弟！』慶役を語る 仲野太賀は「深いところで向き合ってくださる方」

信長からの主命で安藤守就（田中哲司）の娘・慶との縁談を受け入れた小一郎（仲野太賀）。直（白石聖）の思いに応えられるような強い男になりたい、そのためにはどんな時にでも支えあう身内が必要だと家族の姿を見て感じた上での縁談は、小一郎にとっての望みでもあった。

しかし、慶は銭で男を買い漁り、たぶらかす女狐だという噂。小一郎のもとに慶が嫁いでくると、女好きの藤吉郎（池松壮亮）はもちろんのこと、弥助（上川周作）、甚助（前原瑞樹）までもたちまち翻弄される姿から、噂にたがわぬ妖艶さが醸し出されている（吉岡里帆が『どん兵衛』の“どんぎつね”として帰ってきたばかりのタイミングということも見事）。

狐に、“犬”こと隣人の利家（大東駿介）、それに“猿”と呼ばれる小一郎と藤吉郎の2匹と、周辺一帯がまるで動物園状態だが、利家の話では慶の前の夫は美濃の斎藤家に仕えた重臣。稲葉山での戦いで討ち死にし、父・守就が織田に寝返るきっかけを作った小一郎は、慶にとっての敵だという。小一郎は慶の過去を知りながらも、愛する者を亡くした“似たもの同士”として受け入れていた。

藤吉郎や寧々（浜辺美波）から咎められ、化けの皮が剥がれた慶の口からは、押さえ込んでいた小一郎への本心が溢れ出る。怒りと憎しみ、嫌悪を滲ませながらも、「復讐しようとは考えておりませぬ。そのようなことをすれば、生きていけませぬ故。この身はあなたに差し出します」と誓う一方で、「心はお前たち織田の者には、指一本たりとも触れさせぬ！」と鋭い眼光で慶は小一郎を睨みつけた。

その後、小一郎は若狭への出陣前にも慶が別の男と歩いているところを目撃する。「もっと自分を大切にいたせ」という小一郎の言葉は、まだ慶の心には届いていない。

一方、長政は近江の常楽寺で信長と相撲を取っていた。思わず笑顔が溢れる、信長と長政。「またこうして弟と相撲を取れるとは思ってもいなかった」と信長は、長政におむすびを与える。それはかつての信勝（中沢元紀）と同じように。

若狭への出陣は、石山城の武藤友益を討つのが表向きの理由であり、真の狙いは裏で通じる朝倉討伐だった。浅井家は朝倉家と古くからのよしみ。人質に取られている万福丸を救い出すことを信長は長政と約束し、「この戦が終わったらまた相撲を取ろう」（信長）、「次はわたくしが勝ちまする」（長政）と誓いあった。

浅井家の当主として長政は、織田にも朝倉にもつかぬと宣言するも、父・久政（榎木孝明）、そして暗躍する朝倉景鏡（池内万作）に徐々に言いくるめられていく。朝倉家が義昭（尾上右近）をかくまっていた過去、人質の万福丸の存在。じりじりと気圧されていく長政の逆鱗に触れることになったのは、市（宮粼あおい）への侮辱だった。

「しょせんは信長の妹であり“女狐”、その元凶を取り除けばいい」という久政と景鏡からの追い打ちに、長政は「市には指一本触れさせぬ！」と血相を変える。それは景鏡の策略通りに長政が“昔のような武将”に戻った瞬間だった。

謀反の企ては、忍びを通じてまずは市へと伝えられ、やがて勝家（山口馬木也）から信長に報告がいく。万福丸を助け出し、また相撲を取ろうと約束した矢先の出来事。信長はもう一人の“弟”から2度目の謀反を起こされることとなってしまう。

第14回「絶体絶命！」で描かれるのは、織田軍と朝倉軍が激突する金ヶ崎の戦い。第13回の終わりに半兵衛（菅田将暉）がこれまでの道のりと地形を記し、「これは明日生きるためのものです」と話していたが、予告で藤吉郎から「あるのか、道は」と問われた半兵衛は「ありませぬ」と返答した。それは長政の裏切りによる危機的状況を物語っていた。（文＝渡辺彰浩）