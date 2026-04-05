７人組アイドルグループ・ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹが５日、幕張メッセ国際展示場ホールで、デビュー２周年を記念した自身最大規模の公演「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ」を開催。８月２３日にぴあアリーナＭＭで初のアリーナ単独ライブを行うことがサプライズ発表された。

着実に歩みを重ねてきた７人に、さらなる大舞台への扉が開かれた。事前に知らされていなかったメンバーは、ライブ終盤に突如行われた発表の瞬間に歓喜の涙。全員が「うわー！知らなかったー！」と驚きながら、デビューから２年半で迎える初のアリーナへ、喜びを爆発させ、会場に集まった５０００人のすいでぃー（ファンネーム）からも「おめでとう！」と盛大に祝福された。

庄司なぎさは「今年の目標をメンバーで考えてて、アリーナに行きたいけど、その前に幕張メッセ行けたら良いねって話してたんだよね。まさかどっちもかなえられるとは思ってなかったから本当にびっくりだし、本当にうれしいです」と感慨。涙が止まらない塩川莉世は「幕張メッセに２ｄａｙｓ立てるだけでもうれしくてリハから涙からこらえてた」と声を震わせつつ、「こうやってＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹがここにいれるのは、すいでぃーのおかげ」と吐露。関係者への感謝も口にしながら「メンバーにもいつもありがとうの気持ちで、うれしいです」と再び涙を流した。

同じアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」出身のＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲはデビューから１年半、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは２年２カ月、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴは１年２カ月でアリーナ公演に到達。すいすての７人も地道な活動で人気と実力を積み上げ、姉妹グループ達に堂々と肩を並べた。

幕張での公演は２日間で計１万人を動員。この日は、ＳＮＳで話題となっている「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ」、人気曲「Ｃａｌｌ ｍｅ， Ｔｅｌｌ ｍｅ」から、新曲「ガーベラの花のように」やグループ初ユニット曲まで計２６曲を熱唱。持ち前のかわいさ全開に、確かな歌唱力とダンスで魅了した。すいでぃーも盛大なコールで応えた中、塩川は「３年目のすいすても応援よろしくお願いいたします！」と呼びかけていた。