「明らかに足りなかった」。イングランド指揮官はフォーデンとパーマーのプレーをどう見たか。日本の堅陣に手を焼く「違いを生み出すのに苦労した」

「明らかに足りなかった」。イングランド指揮官はフォーデンとパーマーのプレーをどう見たか。日本の堅陣に手を焼く「違いを生み出すのに苦労した」