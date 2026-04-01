カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が31日、退団すると発表した。現役は続行し、今後は海外のプロリーグなどで活動する。自身のSNSに「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。これからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩り豊かであるよう精進し続けます」などと心境をつづった。

吉田は北海道銀行で14年ソチ五輪に出場。同年にロコ・ソラーレに加入し、正確なショットを持ち味に主にサードを務めた。18年平昌五輪で銅、22年北京五輪では銀メダル獲得に貢献。今年2月のミラノ・コルティナ五輪出場はかなわなかったが、今月カナダで行われた世界選手権に出場し4位で終えていた。

吉田の退団でチームは藤沢五月、鈴木夕湖、吉田夕梨花の3人となる。関係者によると新たなメンバーを迎え、6月の日本選手権（神奈川）で再始動する。世界選手権では混合ダブルス代表の小穴桃里（30）をリザーブに加え、吉田知に代わってサードとして出場した。

一方で同じ運営法人には育成チームのロコ・ステラも抱えており、現在新体制に向けた最終調整を進めているという。日本のカーリング界をけん引してきたロコ・ソラーレが新章を迎える。