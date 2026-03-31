女性のリズムにまつわる不調をやさしく整える！ メンタルケアサプリ登場

ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「メンタルのゆらぎを心地よく整える」。月経前のモヤモヤや、なんとなく抜けない疲労感。ホルモンバランスの波や忙しさによってゆらぎやすい女性を応援してくれるサプリメントをご紹介します。

女性のリズムに寄り添う、お守りサプリ

Myism（マイイズム）「メンタルケアサプリメント」

忙しさやストレスが重なる現代女性の毎日に、新しいセルフケア習慣を提案する女性のためのメンタルケアサプリ。月経前の波によって一時的にアップダウンしがちな気分の軽減や睡眠の質、さらにパソコン作業や仕事による一時的な精神的・身体的な疲労感の軽減をサポートしてくれる機能性関与成分を配合している。これまで仕方がないものと見過ごされてきた女性のリズムにまつわる不調を、やさしく整えるひとつの選択肢になりそう。

◎CHECK！

持ち運びに便利なミニサイズ。上品なデザインで、ブルーな日も心地よく。

毎日頑張り続ける女性のために、内側から整えるセルフケアを

創業78年。国内屈指の医薬品受託加工会社として実績を重ねてきた佐藤薬品工業から、月経前の女性の心と体をサポートする機能性表示食品「Myism（マイイズム） メンタルケアサプリメント」が登場。開発の背景について、佐藤薬品工業のブランド戦略部 プランナー・下浦まゆうさんに伺いました。

「働く女性が増えた現代ですが、月経前の不調は仕方がないもの、我慢するのが当たり前という風潮がまだまだ根強く残っています。女性活躍推進法に基づく“えるぼし認定”を取得するなど、女性が働きやすい環境づくりにも積極的に取り組んでいる弊社として、そうした現状を少しでも変えていきたいという思いがありました。毎日頑張る女性が、自然にケアできる選択肢を届けたい。体だけでなく、心のコンディションにも寄り添える商品をつくりたい。その思いから開発がスタートしました」

科学的根拠をもとにした、機能性表示食品であることも魅力。

「これまで培ってきた医薬品開発の知見を活かし、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、そしてS-アリルシステインの3成分を採用しました。ラフマ由来成分は、月経前の一時的な気分の落ち込みの軽減や睡眠の質の向上に関する研究報告があります。気持ちが晴れない、眠りが浅いといった悩みにアプローチできる成分です。一方、S-アリルシステインは心や体の疲労感の軽減をサポートする成分。これら3つの機能性関与成分を組み合わせることで、ホルモンバランスの変化に伴うゆらぎはもちろん、ストレスや生活リズムの乱れにアプローチできる点も特長です」

続けやすさにもひと工夫。

「サプリは小粒の錠剤タイプで、飲み込みやすさに配慮。さらに、20代女性からの支持が高かったチョコレートの香りをほんのりとつけています。甘い香りで、サプリを摂る時間がほっとできるひとときになるよう設計しました。また、月経前の必要なときにだけ取り入れたいというニーズに応え、7回分の少量タイプもご用意しました。まずは試してみたいという方にも手に取りやすい仕様です。あくまでも食品ですので、医薬品のような即効性をうたうものではありませんが、“イライラがやわらいだ気がする”というお声もいただいています。不調は目に見えにくいからこそ、ひとりで抱え込んでしまいがちです。サプリを自分をいたわる手段のひとつとして、気軽に取り入れてほしいです」

information

Myism（マイイズム）「メンタルケアサプリメント」

1日2粒を目安に、好きなタイミングで噛まずにそのまま、水かぬるま湯で摂取。月経前に気分が落ち込みやすい人、起床時にすっきりしない人、パソコン作業や仕事で疲労感がある人におすすめ。［機能性表示食品］14粒（7回分） \980（佐藤薬品工業）