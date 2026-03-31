「予約投稿失敗した？」ジャンカラ、業態変更の報告に「フライングw」「意味わからん」ツッコミ殺到
カラオケチェーン店のジャンボカラオケ広場（ジャンカラ）公式Xは3月31日、投稿を更新。驚きの業態変更？ を報告しました。
【投稿】ジャンカラ、枝豆専門店へ？
投稿では【4月1日】と、日付を強調しているため、エイプリルフールに向けたネタとみられますが、投稿されたのはまだ3月31日。
この“フライング”にコメントでは「エイプリルフール早くない！？！？」「4月1日じゃないので本当です」「出すには早えーしマイク使えるの意味わからんて笑笑」「まってまってなに？」「予約投稿失敗した？」「エイプリルフールに事前告知とかあったんや」「フライングwwwwwwwwww」「明日やって」など、ツッコミや戸惑いの声が相次ぎました。
(文:五六七 八千代)
【投稿】ジャンカラ、枝豆専門店へ？
「4月1日じゃないので本当です」同アカウントは「お知らせ」と題し、1枚の画像を投稿。4月1日からカラオケ店から“枝豆専門店”へと業態変更することを発表しました。画像ではロゴマークの変更も告知されており、マイクを持つ従来のデザインから、枝豆を握りしめるユニークなロゴへと一新されています。さらに「マイクは引き続きご利用いただけますが、主な用途は『うまい』などの発声用となります」と、ユニークなルール？ も提示しています。
この“フライング”にコメントでは「エイプリルフール早くない！？！？」「4月1日じゃないので本当です」「出すには早えーしマイク使えるの意味わからんて笑笑」「まってまってなに？」「予約投稿失敗した？」「エイプリルフールに事前告知とかあったんや」「フライングwwwwwwwwww」「明日やって」など、ツッコミや戸惑いの声が相次ぎました。
「ジャンカラ枝豆まみれくじ」さらに同アカウントは「ジャンカラ枝豆まみれくじ」の実施も発表。「ハズレなしでもれなく当たる！」と案内し、公式WebサイトのURLを掲載しています。コメントでは「ネタかと思ったら本気でやってて草」「だから明日やねん」「予約投稿ミスじゃなくて…？」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)