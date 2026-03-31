『POP YOURS 2026』YouTubeでの生配信が決定｜オリジナル楽曲アイテムやアパレルラインも登場
2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』のYouTubeでの生配信が決定。また、オリジナル楽曲アイテムや新ラインとなるアパレルライン「pop yours original」が4月1日から発売開始となる。
YouTubeでの配信はDAY1の4月3日（金)、DAY2の4月4日（土）、DAY3の4月5日（日）ともに11時から配信スタート。3日分のYouTube Liveのリンクも公開された。なお、今年新設されたTerminal 6 STAGEは生配信は行われない。
また、開催を目前に、『POP YOURS』オフィシャルオンラインストアでの新アイテム発売が決定した。
新たに発売となるのは、2025年のオリジナル楽曲「唾奇, Kohjiya - PAGE ONE」と「guca owl, STUTS - Blood In My Hood 」の12inchレコード、「swetty, Elle Teresa - I JUST」のカセット。そして今月リリースされた「Kianna, HARKA, AOTO, Siero - STARLIGHT」のジャケットアートワークを使用したTシャツが受注販売にて登場。
さらに、新ローンチとなるオリジナルアパレルライン「pop yours original」が公開。Tシャツを中心に、バンダナやビーニーなどの小物も展開される。
LOOKには、4月3日（金）に「Terminal 6 STAGE」に出演する「I▽WAKA」から、MIKADO、HARKA、ENEL、TOFUが登場している。アイテムがまとうソリッドなストリートらしさと抜け感が同居したLOOKとなっている。
また、事前販売で人気を博した「POP YOURS 2026」オフィシャルグッズの2商品の受注販売や、楽曲「Makuhari」でお馴染みの“Makuhariくん”ぬいぐるみキーホルダーのオンライン販売も決定した。
これらのアイテムは、4月1日（水）正午よりPOP YOURS オフィシャルオンラインストア「POP YOURS STORE」にて発売となる。
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【公演情報】
名称：POP YOURS 2026日程：2026年4月3日（金）・4月4日（土）・4月5日（日）時間：開場9:30／開演11:00会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6チケット販売中
【YouTube 生配信詳細】
DAY1https://youtube.com/live/uwGjwkxRI7M?feature=share
DAY2https://youtube.com/live/rdPeXxqiD4A?feature=share
DAY3https://youtube.com/live/NwoXtLo1iMI?feature=share
【新アイテム情報】
販売サイトPOP YOURS STOREhttps://store.popyours.jp/4月1日（水）12:00（正午）発売商品一覧
【オンライン限定アイテム】・唾奇, Kohjiya - PAGE ONE 12inch・guca owl, STUTS - Blood In My Hood 12inch・swetty, Elle Teresa - I JUST CASSETTE・STARLIGHT Tee（受注販売：4月1日12:00〜4月12日23:00）
【オンライン+「POP YOURS 2026」会場販売】
「pop yours original」・pop yours LOGO Tee・pop yours FACE Tee・pop yours FACE Tee・pop yours P＆▽ Tee・pop yours Beanie・pop yours Sunglasses・pop yours Keychain・pop yours Bandana
「POP YOURS 2026 OFFICIAL GOODS」・BIG STATEMENT Tee（受注販売：4月1日12:00〜4月12日23:00）・Spray Print Logo Hoodie（受注販売：4月1日12:00〜4月12日23:00）・Makuhariくん ぬいぐるみキーホルダー
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