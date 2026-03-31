ゴンチャのマンゴー新作が今年も♡ぷよぷよ食感のご褒美ティーをチェック

ゴンチャから、マンゴー好きにはたまらない新作ドリンクが登場♡2026年は「GO！GO！MANGO！」をテーマに、濃厚な果肉感とぷよぷよ食感を楽しめるアジアンデザートティーがラインナップします。第1弾は、昨年大好評だった「マンゴーミニパール」がさらにパワーアップ。自分へのごほうびやおでかけのお供にしたくなる、初夏の特別な一杯をチェックしてみてください♪

マンゴー尽くしの新作3種

今年の「マンゴーミニパール」は、昨年よりマンゴー果肉を1.5倍増量＊2して登場。

ダイス状にカットしたごろっと贅沢なマンゴー果肉に、芳醇なマンゴーソース、そして三温糖のやさしい甘みが広がるミニパールを合わせた、満足感たっぷりのシリーズです。

ベースには、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーを使用。濃厚なマンゴーの甘みを引き立てながら、すっきりとした飲み心地が楽しめます。

マンゴーミニパールミルクティー（ICED／M）

価格：670円(税込)

マンゴーミニパールティーエード（ICED／M）

価格：670円(税込)

マンゴーミニパールジェラッティー（FROZEN／M）

価格：700円(税込)

ミルクティーはまろやかでコクのある味わい、ティーエードはジューシーで軽やかな後味、ジェラッティーはシャリっとなめらかな口あたりが魅力。

それぞれ違ったおいしさで、気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

＊2 2025年4月限定発売「マンゴーミニパール」比

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限定トッピングで楽しさ倍増

ミニパール

期間限定トッピングとして、「ミニパール」と「ごろごろマンゴー果肉」も登場。

ごろごろマンゴー果肉

どちらも各100円で追加でき、マンゴードリンクのおいしさをさらに広げてくれます。

おすすめの「よくばりマンゴーカスタム」も要チェック♡

果実とろけるトロピカルティー

ピーチ阿里山ティーエード＋ごろごろマンゴー果肉×2

ICED／M 530円＋トッピング200円

まるで贅沢マンゴーラッシー

マンゴー阿里山ティーエード＋ごろごろマンゴー果肉＋ミルクフォーム

ICED／M 570円＋トッピング190円

たっぷりマンゴーミニパール

マンゴーミニパールミルクティー＋ごろごろマンゴー果肉

ICED／M 670円＋トッピング100円

さらに、全国のゴンチャクルー＊1による人気ランキングでは、「たっぷりマンゴーミニパール」が第1位に。

ミニパールのつぶつぶ食感とマンゴー果肉のジューシーさが楽しめる、特別感のある一杯として支持を集めました。

＊1 ゴンチャで働くアルバイトのみなさんをクルーと呼んでいます

発売日と販売情報まとめ

販売開始は2026年4月9日（木）から。モバイルオーダーでは4月6日（月）より先行販売、ららぽーと豊洲店と秋葉原中央通り店では4月2日（木）より先行販売されます。

【販売情報】

・発売日：2026年4月9日（木）

・モバイルオーダー先行販売：4月6日（月）～商品取り扱い全店にて

・先行販売：4月2日（木）～ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店

・販売店舗：国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗がございます。

※トッピングのみ全店で4月9日（木）より販売します。

※追加トッピングは1つまで可能です

初夏のごほうびにぴったり

ゴンチャの新作マンゴードリンクは、果肉感も食感も楽しめる、初夏にぴったりのごほうびティー♡濃厚なのにすっきり飲みやすく、気分転換したい日や友人とのカフェタイムにもぴったりです。限定トッピングで自分好みにアレンジできるのも魅力。この季節だけのマンゴーのおいしさを、ぜひ楽しんでみてください♪