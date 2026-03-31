ゴンチャのマンゴー新作が今年も♡ぷよぷよ食感のご褒美ティーをチェック
ゴンチャから、マンゴー好きにはたまらない新作ドリンクが登場♡2026年は「GO！GO！MANGO！」をテーマに、濃厚な果肉感とぷよぷよ食感を楽しめるアジアンデザートティーがラインナップします。第1弾は、昨年大好評だった「マンゴーミニパール」がさらにパワーアップ。自分へのごほうびやおでかけのお供にしたくなる、初夏の特別な一杯をチェックしてみてください♪
マンゴー尽くしの新作3種
今年の「マンゴーミニパール」は、昨年よりマンゴー果肉を1.5倍増量＊2して登場。
ダイス状にカットしたごろっと贅沢なマンゴー果肉に、芳醇なマンゴーソース、そして三温糖のやさしい甘みが広がるミニパールを合わせた、満足感たっぷりのシリーズです。
ベースには、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーを使用。濃厚なマンゴーの甘みを引き立てながら、すっきりとした飲み心地が楽しめます。
マンゴーミニパールミルクティー（ICED／M）
価格：670円(税込)
マンゴーミニパールティーエード（ICED／M）
価格：670円(税込)
マンゴーミニパールジェラッティー（FROZEN／M）
価格：700円(税込)
ミルクティーはまろやかでコクのある味わい、ティーエードはジューシーで軽やかな後味、ジェラッティーはシャリっとなめらかな口あたりが魅力。
それぞれ違ったおいしさで、気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。
＊2 2025年4月限定発売「マンゴーミニパール」比
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限定トッピングで楽しさ倍増
ミニパール
期間限定トッピングとして、「ミニパール」と「ごろごろマンゴー果肉」も登場。
ごろごろマンゴー果肉
どちらも各100円で追加でき、マンゴードリンクのおいしさをさらに広げてくれます。
おすすめの「よくばりマンゴーカスタム」も要チェック♡
果実とろけるトロピカルティー
ピーチ阿里山ティーエード＋ごろごろマンゴー果肉×2
ICED／M 530円＋トッピング200円
まるで贅沢マンゴーラッシー
マンゴー阿里山ティーエード＋ごろごろマンゴー果肉＋ミルクフォーム
ICED／M 570円＋トッピング190円
たっぷりマンゴーミニパール
マンゴーミニパールミルクティー＋ごろごろマンゴー果肉
ICED／M 670円＋トッピング100円
さらに、全国のゴンチャクルー＊1による人気ランキングでは、「たっぷりマンゴーミニパール」が第1位に。
ミニパールのつぶつぶ食感とマンゴー果肉のジューシーさが楽しめる、特別感のある一杯として支持を集めました。
＊1 ゴンチャで働くアルバイトのみなさんをクルーと呼んでいます
発売日と販売情報まとめ
販売開始は2026年4月9日（木）から。モバイルオーダーでは4月6日（月）より先行販売、ららぽーと豊洲店と秋葉原中央通り店では4月2日（木）より先行販売されます。
【販売情報】
・発売日：2026年4月9日（木）
・モバイルオーダー先行販売：4月6日（月）～商品取り扱い全店にて
・先行販売：4月2日（木）～ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店
・販売店舗：国内ゴンチャ全店
※一部商品を販売していない店舗がございます。
※トッピングのみ全店で4月9日（木）より販売します。
※追加トッピングは1つまで可能です
初夏のごほうびにぴったり
ゴンチャの新作マンゴードリンクは、果肉感も食感も楽しめる、初夏にぴったりのごほうびティー♡濃厚なのにすっきり飲みやすく、気分転換したい日や友人とのカフェタイムにもぴったりです。限定トッピングで自分好みにアレンジできるのも魅力。この季節だけのマンゴーのおいしさを、ぜひ楽しんでみてください♪