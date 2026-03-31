4月10日からスタートするドラマ『惡の華』（テレビ東京系）で、あのとともにダブル主演を務める俳優の鈴木福。ドラマに期待がかかるなか、鈴木のプライベートでの“飲酒姿”に思わぬ注目が集まっている。

発端となったのは、映画監督の福田雄一氏がXに投稿した写真。鈴木や本田望結（みゆ）、勝地涼らと居酒屋で食事したことを明かした。

「福田さんは《どうせなら「コドモ警察」の打ち上げにしようぜ!ってことで、本田望結ちゃんもお呼びして、そしたら勝地も仕事終わりで来てくれて》と投稿しました。『コドモ警察』（TBS系）は2012年、子役だった鈴木さんが主演を務めたドラマで、今回の酒席に参加した俳優陣が当時、出演していました。14年ぶりに“同窓会”が実現したようです」（スポーツ紙記者）

投稿された写真では、鈴木と本田がジョッキに注がれたビールを持ち、笑顔を見せている。飲み会を満喫した様子だったが、Xでは

《福さん20歳超えてて時の流れを感じた》

《えっ待って 福くんってもう酒飲める歳なの? 時は残酷だ》

《びっくりして写真2度見した》

など、鈴木が「飲酒」していることに驚く声があがっている。

「2024年6月に20歳になり、アルコールも飲めるようになった鈴木さんですが、やはり子役時代のイメージが強いため、ビールのジョッキを持つ姿にギャップを感じるファンが多かったようです。お酒を飲めるようになった2024年12月の『WEB女性自身』では、鈴木さんが7人組ガールズグループ『ME:I（ミーアイ）』の元メンバー・RANこと石井蘭さんらと酒席をともにしたと伝えられました。しかも記事によれば、鈴木さんはアルコール度数30〜35度と高めなハブ酒を一気飲みしたとされており、豪快な飲み方が話題になりました」（芸能担当記者）

鈴木は2011年のドラマ『マルモのおきて』（フジテレビ系）で、女優の芦田愛菜と演じた双子役でブレイクを果たす。その後も、多くのドラマに出演している2人だが、成長ぶりも見られるようになった。

「3月26日に芦田さんの主演ドラマ『片想い』（NHK）が放送されましたが、作中で芦田さんが、大ジョッキでビールをおいしそうに飲む場面があり、SNSで話題になりました。今回の鈴木さんの飲酒姿しかり、人気子役が大人になったことを実感して、感慨深さを抱く人も多いようです」（同前）

いつか、『マルモリ』コンビが乾杯するシーンを、見られることに期待したい。