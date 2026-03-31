三塁守備で華麗なプレー

【MLB】ロッキーズ 14ー5 ブルージェイズ（日本時間31日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地でのロッキーズ戦で美技を披露した。三塁線の打球にダイブすると、すぐさま起き上がって正確な送球を投じた。日本からやってきた“ルーキー”に米記者たちが称賛の声をあげた。

8点ビハインドの7回、ロッキーズのベックが放った打球が三塁線を襲う。岡本はこれに飛びつくと、ワンバウンドで一塁へ送球。一塁手・ゲレーロJr.も足をのばしてキャッチし、打者をアウトにした。

MLB公式サイトのブルージェイズ番、キーガン・マシソン記者はX（旧ツイッター）で「カズマ・オカモトがこれまでに見せた最高の守備。打球初速105マイル（169キロ）ながらさばいてみせた」と称えた。

また、ヤフースポーツ・カナダの元記者トーマス・ホール氏も「『平均以下の守備力』というスカウティングレポートがどこから出されたのか定かではないが……カズマ・オカモトはその報告内容をぶち壊している。初速105マイル（169キロ）のライナーが長打になるのを防いだオカモトほどの反射神経がありながら、守備が下手な選手がいたら教えてほしい」と綴った。

岡本は同戦で2戦連発となるソロをマーク。日に日に存在感が高まっている。（Full-Count編集部）