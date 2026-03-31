King Gnu、「AIZO」ライブ映像公開｜『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露も話題

King Gnu（キングヌー）が現在開催中の「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」より、東京・有明アリーナ公演で披露された「AIZO」のライブ映像をYouTubeで公開した。

King Gnu - AIZO (King Gnu CEN+RAL Tour 2026 at TOKYO ARIAKE ARENA)

2月の仙台公演からスタートした「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」は、バンド史上最多である16都市31公演、そしてバンドとしては初のセンターステージでの公演となり、すでに各所大きな盛り上がりを見せている。

ライブ映像が公開された「AIZO」は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューンとなっており、現在までで各種音楽チャートで合計83冠を達成している。

ビルボードジャパンが発表する”Japan Songs（国／地域別チャート）”でも、現在ローンチしている全13カ国（韓国・シンガポール・インド・フランス・イギリス・ブラジル・南アフリカ・タイ・アメリカ・台湾・ドイツ・インドネシア・マレーシア）のチャートにてトップ10入り、フランス・イギリス・アメリカではトップとなり、国内外からの人気を集める注目曲となっている。

King Gnuは、3月30日（月）放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」にて「AIZO」をフルサイズでテレビ初披露。SNSでは、「テレビ初披露最強で最高でした」「神バンドすぎる」「画面越しでもめちゃくちゃアガった」などの声が上がり、話題を集めた。

さらに、5月からは「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」のバンコク・香港・台北・ソウル公演の開催も決定している。

【関連リンク】

■『AIZO』配信/ダウンロードhttps://kinggnu.lnk.to/AIZO

■『AIZO』ミュージックビデオhttps://youtu.be/zz2a9Q2Wru0

■「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」特設サイトhttps://clubgnu.com/central_tour2026/