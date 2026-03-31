飲食チェーン運営の松屋フーズ（東京都武蔵野市）は、とんかつ専門店「松のや」創業25周年記念の第1弾、「"大麦豚"ロースかつ」を2026年4月1日15時〜5月6日15時の期間限定で発売する。

より深く肉の甘みを堪能「厚切りリブロースかつ」も登場

創業25周年を記念し、看板メニューの「ロースかつ」が進化する。大麦を食べて育ち、脂身の甘みときめ細かくやわらかい肉質が特長の「カナダ産大麦豚」に期間限定で切り替える。

期間中は、通常のロースかつが大麦豚ロースになり、さらに25％（100グラム）増量される特別仕様となる。素材のグレードアップとボリュームアップを同時に実現した。

価格は、「"大麦豚"ロースかつ定食」が750円（以下全て税込）、「"大麦豚"鬼おろしポン酢ロースかつ定食」が850円、「"大麦豚"味噌ロースかつ定食」が850円。

「"大麦豚"ダブルロースかつ定食」が1190円、「"大麦豚"味噌ダブルロースかつ定食」が1290円、「"大麦豚"鬼おろしポン酢ダブルロースかつ定食」が1290円。「"大麦豚"ロースかつ」単品が450円。

また期間中、より深く肉の甘みを堪能できるという150グラムの「厚切りリブロースかつ」も登場する。素材のポテンシャルを最大限に引き出せるよう、定食メニューには「紅塩」が添えられる。

価格は、「"大麦豚"厚切りリブロースかつ定食」が990円、「"大麦豚"厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食」が1090円、「"大麦豚"厚切りリブ味噌ロースかつ定食」が1090円。「"大麦豚"厚切りリブロースかつ」単品が690円。

このほか、ロースかつまたは厚切りリブロースかつに海老フライやささみかつ、唐揚げを合わせた定食や、かつ丼なども用意している。