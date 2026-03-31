あってはならない事故が反米軍基地団体の"抗議船"で起きてしまった。沖縄県名護市の辺野古沖で3月16日、小型船2隻が相次いで転覆した。2隻の船は米軍普天間飛行場の辺野古移設に抗議する市民団体「ヘリ基地反対協議会」（以下、反対協）が運航する「不屈」「平和丸」で、当日は修学旅行中の京都・同志社国際高校の2年生18人が分乗。先に転覆した「不屈」の船長・金井創さん（71）と、救助に向かって転覆した「平和丸」に乗っていた女子生徒（17）が死亡した。引率の教員2人は同乗していなかった。

【写真】岸壁に引き上げられた抗議船「不屈」と「平和丸」

反対協は政界やメディア関係者には知られた存在だった。同団体の抗議活動を10年以上見てきた地元の報道関係者が言う。

「これまで抗議船で大学生を見かけたことはありましたが、まさか高校生を乗せていたとは驚きました。波浪注意報が出ているなかで出航したとのことでしたが、10年ほど前は注意報が出なくても波が高いと『やめておこう』と中止にしていた。

当時、『不屈』と『平和丸』に乗った人によると、トイレもないような古くて小さな船で、船長を入れて5人ほどで乗っていたそうです。2隻が出ていくと海保のゴムボートがビデオ撮影しながら迫ってくる。そのようなところに修学旅行の高校生を乗せたことが信じられません」

「生徒は同志社大への進学を控えるため強く抗議できない」

同志社国際高校は3月24日と25日に保護者説明会を開いた。25日に参加した同校1年生の父親は、怒りを隠さない。

「同志社国際という学校の根深い問題が原因にあると感じます。これまでも学校で問題があった際に声をあげた生徒や保護者がいたが、学校は問題を認めない姿勢で、生徒は同志社大への進学を控えるため強く抗議できず改善されない状態がありました。組織のガバナンスの問題があると思う」

4時間近く行なわれた説明会では、保護者が呆れる釈明もあったという。

「去年の夏に学年主任と担任2人が沖縄に視察に行ったそうです。それなのに3人とも今回の船には乗らず、見てもいなかった。海上からの見学は2023年に始まり今回で4回目ですが、教員が（1日）2回の航行に同乗したのは2024年だけだったそうです。今回、引率した教員2人は波浪注意報が出ていたことも知らず、それで出航した。

先発した船に乗るはずの教員は24日の報道では『体調不良』とのことでしたが、25日の説明では『乗り物酔いするから乗らなかった』。後発の船に乗るはずの教員は乗らなくても大丈夫だと思ったから乗らなかった、と。仕事をする気がなかったとしか思えない」

西田喜久夫校長と亡くなった金井船長の関係についても質問は及んだ。

「特別親しい関係だったということは何度も否定していました。金井さんが日本キリスト教団の牧師だった縁で西田校長と出会ったことは認めており、右や左ではなく平和を考えている人として、抗議船という認識はなく、『金井牧師の船』として信頼していたそうです。

今回のことは生徒にも大変ショックで、不信感が募っています。新年度を控え、学校と信頼関係が結べるのか心配です」

反対協の船に乗るようになったきっかけは？同志社国際高校の回答

同志社国際高校に問うと、概ねこう回答した。

「（引率教員の乗船は）4回のうち2025年は雨天で中止しております。2023年は、2回航行のうち1回で乗船していませんでした。（波浪注意報が出ていたことについて）出航時には、教頭も知りませんでした。事故後に海上保安庁から出港時、注意報が出ていたと聞きました。

（反対協の船に乗って見学をするきっかけとなったのは）金井さんと西田との個人的なつながりではありません。3月17日の記者会見でも、ごあいさつさせていただいた程度とお答えしております。

この度の事故により尊い命が失われましたことを、教育に携わる者として大変重く受け止めております。亡くなられた生徒様のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に深くお悔やみ申し上げます。

本校といたしましては、生徒の安全を守ることが最も重要な責務であると認識しており、今回の事故を厳粛に受け止めております。現在、事故の経緯を確認するとともに、関係機関とも連携しながら原因の把握に努めております。今後は、このような痛ましい事故が二度と起こらないよう、安全管理体制の検証と再発防止策の徹底に全力で取り組んでまいります」

教育機関として、大人としての責任が問われる。

※週刊ポスト2026年4月10日号