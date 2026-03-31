4月1日から自転車の交通違反に「青切符」導入…対象「113項目」のうち「反則金が高い」違反

悪質な違反への抑止力に

「小学生の子どもを自転車の後ろに乗せたら罰金なんて……習い事の送り迎えもですが、熱を出したらどうやって病院に連れて行けばいいんですか……！」

そう訴えるのは神奈川県横浜市に住む30代の女性。自宅に自家用車はなく、この春小学校2年生になる長女は今も自転車のチャイルドシートに乗せて移動している。

こうした家庭は決して珍しくはない。だが、2026年4月1日から施行される改正道路交通法では、“青切符”の対象となる。これまでは指導や警告に留まっていた自転車の違反は、この春から車同様、反則金を伴う厳しい処分が科せられるのだ。

自転車の交通ルール違反には、道路交通法に基づく罰則が定められている。特に重いのが飲酒運転、そしてスマホの「ながら運転」だ。「二人乗り」「並走」「歩道の走行」なども、違反内容によっては刑事罰の対象となる。いわゆる“赤切符”は、悪質な違反や事故時に適用される。逮捕・起訴され、有罪判決を受ければ“前科”が付く。

だがこれまでは、手続きが煩雑で警察の負担が大きいため、必ずしも積極的に取り締まりは行われていなかったとされる。検察に送致しても不起訴となるケースが多く、実効性にも課題があった。そこで導入されたのが、迅速な対応を可能にする“青切符”だ。危険で悪質な違反への抑止力強化となることが期待されている。

対象は113項目、軽くない反則金

対象となる違反は113項目。主な違反行為と反則金額は次の通りだ。

●スマートフォンなどを使用した「ながら運転」 1万2000円

●自転車の放置 9000円〜1万2000円

●遮断機が下りている踏切の立ち入り 7000円

●スピード違反 6000円（超過15km/h未満）〜1万2000円（超過25km/h以上30 km/h未満）

●駐停車違反 6000円

●追い越し・踏切不停止・歩行者の妨害 6000円

●右側通行・逆走・専用道路以外の歩道通行など 6000円

●信号無視 6000円

●傘さし、イヤホン使用など安全運転義務違反 5000円

●緊急車両の妨害 5000円

●並走 3000円

●二人乗り、過積載など 3000円

歩道の走行、逆走、傘さし運転、スマホのながら運転、イヤホン使用……町中で日常的によく見かける行為はどれも取り締まりの対象となる違反行為だ。反則金も決して軽くない。

注意したいのは、この対象が16歳以上である点だ。自転車で走行しながらイヤホンで大音量の音楽を聴く。スマホで友達と通話しながら登下校。他愛ない話をしながら並走。意中の相手と2人乗り――すべて反則金の対象だ。

この法改正の背景には「自転車関係事故の増加」がある。

30年以上前から議論されていた

警察庁によると、交通事故件数の総数は減少傾向にある一方、自転車関連の事故は2020年以降、年間約7万件前後で推移している。おまけに自転車と歩行者の事故の発生件数は増加傾向にあるという。元警視庁刑事の吉川祐二氏が語る。

「出会いがしらに高齢者と衝突し、被害者が死亡する事故も起きています。悪質な自転車利用者の取り締まりについては、実は私が現役の警察官だった30年以上前から議論されているんです」（以下カッコ内は吉川氏）

そもそも自転車は道路交通法上「軽車両」として位置づけられ、原則として車道の左側を走行するなど、明確な交通ルールがある。「歩行者を優先すること」「並走の禁止」「二人乗り」「携帯電話の使用」そして「飲酒運転禁止」……今回、対象となったものはいずれも以前から違反だ。

しかし、交通ルールや走行マナーを十分に理解していない利用者も多く、危険運転も目立っていた。そこで、警察はようやく重い腰を上げた、というわけだ。

「反則切符の導入は以前から議論されてきましたが、慎重論もあり、なかなか踏み切れなかった。特に未成年への対応です。反則金を支払ってもらうことに、抵抗がある警察官もいました。ただ、16歳以上と年齢の線引きを明確にし、慎重に運用すればいい。私はやりすぎではないと考えています」

一方、子どもを持つ家庭からは懸念の声も上がる。

冒頭の女性のように、小学生を自転車に同乗させ、送迎などに使用する保護者は少なくないが、こうしたケースも注意したい。

「小学生を乗せていれば、取り締まりの対象になります。同乗できるのは原則6歳未満まで。それ以外は設備外乗車違反になるからです」

認められるのは「安全基準を満たした専用のチャイルドシートの使用」「6歳未満の未就学児」「16歳以上の運転者」という条件を満たした場合のみ。幼児の同乗も2人までなら可能だが、一人でも小学生が含まれていればアウトだ。

「子どもを習い事に連れていく、犯罪に巻き込まれないように送迎する、といった事情も理解できますが、違反は違反です。

例えば、整備不良状態の車や、道路交通法を無視した車に子どもを乗せている人がいたとします。それは許されない、と皆さん理解するはずです。つまり自転車も車も、同じ違反です」

16歳以上の自転車利用者は原則車道を走行しなければならない。歩道走行が認められるのは、「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道・13歳未満70歳以上・身体に不自由がある場合・車道の幅が狭い場合や車の交通量が著しく多く安全の確保が難しい場合などに限られる。

そうはいっても自転車の走行に慣れない小学生はケガをしたり、歩道のない道路では事故のリスクもある。成長するまでは乗せたくない、と考える保護者もいるだろう。

懸念点はそれだけではない。幼児を同乗させた状態で車道を走る場合だ。特に転倒は最悪の場合、重大事故につながる可能性がある車道走行。

後編記事『自転車「青切符」導入に「小学生の親」から不安の声…施行後に警察が「重点取り締まり」をする場所』でさらに詳報する。

【つづきを読む】自転車「青切符」導入に「小学生の親」から不安の声…施行後に警察が「重点取り締まり」をする場所