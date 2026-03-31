テリー伊藤、1973年式・1.4万キロの希少“赤GT-R”に大興奮 “億超え”衝撃価格に「駒沢で100平米のマンション買えるな」
演出家のテリー伊藤（76）が、30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。日産“幻の名車”に大興奮した。
【動画】“億超え”の衝撃価格！テリー伊藤が大興奮した1973年式・1.4万キロの希少“赤GT-R”内外装全部見せ＜4分30秒ごろから＞
愛知県岡崎市の自動車販売店を訪れたテリーは、『トヨタ2000GT』のスーパーレプリカの『Rocky2000GT』」と紹介。その途中倉庫内を歩くと、1973年式の日産『スカイラインGT-R』（通称ケンメリGT-R）を発見。
テリーは「これいくら？」と聞くと同店代表は「1億8000（万円）くらいだったら」と涼しい顔。オリジナルペイントの赤が、ピカピカで残っており、走行距離も1万4000キロ。テリーは「1億8000万だったら、駒沢で100平米のマンション買えるな」と大興奮。
その後も、ピカピカのエンジンルームを見せた代表は「ものすごく状態がいいです。距離乗ってないってことはやっぱりすごいですね。家のなかに入っているような車です」とアピールした。
【動画】“億超え”の衝撃価格！テリー伊藤が大興奮した1973年式・1.4万キロの希少“赤GT-R”内外装全部見せ＜4分30秒ごろから＞
愛知県岡崎市の自動車販売店を訪れたテリーは、『トヨタ2000GT』のスーパーレプリカの『Rocky2000GT』」と紹介。その途中倉庫内を歩くと、1973年式の日産『スカイラインGT-R』（通称ケンメリGT-R）を発見。
テリーは「これいくら？」と聞くと同店代表は「1億8000（万円）くらいだったら」と涼しい顔。オリジナルペイントの赤が、ピカピカで残っており、走行距離も1万4000キロ。テリーは「1億8000万だったら、駒沢で100平米のマンション買えるな」と大興奮。
その後も、ピカピカのエンジンルームを見せた代表は「ものすごく状態がいいです。距離乗ってないってことはやっぱりすごいですね。家のなかに入っているような車です」とアピールした。