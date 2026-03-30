紗栄子、何年も愛用する口腔ケアアイテム「天然成分由来で出来てる」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【洗面所ツアー】紗栄子のこだわりの【アイテム紹介】』という動画を投稿。動画では、紗栄子さんが普段から洗面所で使っているアイテムを紹介してくれました。今回はその中から、「口腔事情は、結構、私、気にするタイプかもしれない」と話す紗栄子さんが使っている“口腔ケアアイテム”をピックアップ♪

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紗栄子さんが愛用している商品がこちら！

■バイオペーストV（メントール味）

アルラ / バイオペーストV（メントール味） 60g 税込1,848円（公式サイトへ）

全成分天然由来で食品レベルの安全性を目指した歯磨き粉。研磨剤・界面活性剤不使用。

高アルカリなので、酸蝕歯の予防用途にも。

爽やかなメントール味です。

■バイオマウスケアウォーター

アルラ / バイオマウスケアウォーター 税込2,860円（公式サイトへ）

同シリーズのマウスウォッシュ。低刺激かつ優しい使い心地。

歯を磨かない時間帯にも使うと、より効果的とのこと。

■毎日のケアだからこそ成分にこだわりたい

紗栄子さんは「ここ最近何年か使ってるのは、この『BIO PASTE』ってやつ使ってて、これは天然由来成分で出来てる歯磨き粉。このマウスウォッシュもそう」とコメント。

続けて、「口の細菌を取りたいけど、良い菌まで取りたくないし」「逆に洗浄力が高すぎるものって、ペッてするけど絶対口の中に残ってるから、体内に溜まっていくじゃない？」「その辺りを私はすごい気にしちゃうの」「だから、この全成分天然由来」と力説。

そして、優しい成分ながら「ちゃんと爽快感もある」と、気になる使用感について教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、他にも紗栄子さんの愛用品が紹介されています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪