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危険！「頭が真っ白になる」のは能力不足ではない…思考停止に陥る人の恐ろしい共通点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社BrightForwardの代表でコーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【危険】考える力が落ちる人３つの共通点｜思考力を鍛えるトレーニング方法」と題した動画を公開した。会議などで頭が真っ白になる「思考停止状態」は、単なる緊張ではなく「考える力」が落ちている危険な兆候だと指摘。その原因となる3つの共通点と、誰でも実践できる思考力トレーニング法について解説している。



萩原氏はまず、「頭が真っ白で言葉が出ない」「考えがまとまらない」といった悩みは、単なる緊張や話下手ではなく、「“考える力”つまり“言語化能力”が落ちてしまっている危険シグナル」だと問題を提起。自身もかつては会議で意見を求められても全く考えがまとまらず、言葉に詰まる思考停止状態に苦しんだ経験を明かした。その上で、これは個人の能力不足ではなく、「環境や習慣の問題が大きい」と断言する。



動画では、考える力が落ちる人に例外なく見られる「3つの共通点」を挙げた。一つ目は「言葉にしない人」。脳科学の観点から、人は言語化しない限り、情報を整理・記憶・理解することはできないと説明。「考えているようで、考えていない状態」に陥っていると指摘した。二つ目は「言葉がネガティブな人」。「どうせ自分には無理」「きっとうまくいかない」といった否定的な言葉は、脳の思考をシャットダウンさせてしまうという。これは心理学で「自己成就予言」と呼ばれ、自身の言葉や思い込みが現実を作り出してしまう現象だと解説した。三つ目は「時間がない人」。現代人はスマホやSNS、仕事、家事などで常に情報過多の「ハイパーマルチタスク状態」にあり、思考を巡らせるための「心のガソリンがゼロの状態」だと警鐘を鳴らす。



これらの問題を放置すれば、人生の質が悪化することは間違いないと述べ、「思考の停止は人生の停止である」と強い言葉で訴えかける。その上で、思考力を鍛える最も重要な方法は「小さな問いと向き合うこと」だと提言。「考えるという行為は“問い”がなければ絶対に生まれない」と強調し、日々の小さな問いに向き合い、言葉にし続ける習慣こそが「思考の筋トレ」となり、人生を切り拓く力につながると締めくくった。