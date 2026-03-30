満島ひかりと結婚発表の浅野啓介とは インスタフォロワー20万人超・世界的モデル事務所に所属 写真家の一面も
【モデルプレス＝2026/03/30】女優の満島ひかりとモデルの浅野啓介が、双方のSNSを通じて結婚したことを発表。ここでは、浅野の経歴をまとめる。
【写真】満島ひかりが結婚したイケメンモデル
浅野は、1994年3月生まれ、北海道・札幌出身。モデルとしてキャリアをスタートさせ、ニューヨークと日本を拠点に精力的に活動。世界的なモデルエージェンシー「NEXT Model Management」に所属し、数々のキャンペーンに起用される傍ら、写真家としての感性を磨くことにも注力している。
浅野のInstagramのフォロワーは20万人を超えており、結婚発表の投稿にはすでに2000以上のいいね、40以上の返信が投稿されている（2026年3月30日時点）。
満島は書面を公開し「こんにちは 本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と結婚を報告。さらに「お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠していることも公表した。
続けて「周りからの協力や温かな気持ちをいただきいまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と近況を報告。「あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします」と結んでいる。
満島は2010年10月に映画監督の石井裕也氏と結婚し、2016年に離婚している。（modelpress編集部）
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【写真】満島ひかりが結婚したイケメンモデル
◆浅野啓介、モデルとして活動
浅野は、1994年3月生まれ、北海道・札幌出身。モデルとしてキャリアをスタートさせ、ニューヨークと日本を拠点に精力的に活動。世界的なモデルエージェンシー「NEXT Model Management」に所属し、数々のキャンペーンに起用される傍ら、写真家としての感性を磨くことにも注力している。
◆満島ひかり＆浅野啓介、結婚発表
満島は書面を公開し「こんにちは 本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と結婚を報告。さらに「お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠していることも公表した。
続けて「周りからの協力や温かな気持ちをいただきいまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と近況を報告。「あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします」と結んでいる。
満島は2010年10月に映画監督の石井裕也氏と結婚し、2016年に離婚している。（modelpress編集部）
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