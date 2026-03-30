【東京23区編】賃貸物件で人気の街、総合2位は「大田区」、1位は？　アットホーム が賃貸・街ランキングを発表

不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い街をまとめた「アットホーム 賃貸・街ランキング 東京23区編」を発表しました。

■東京23区でPV数が多い街、総合1位は「世田谷区」

◇≪総合≫ 1位「世田谷区」

「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった街は、「世田谷区」でした。

「世田谷区」は、人口約92万人を擁する東京都内で最大の人口規模を誇る区です。杉並区・渋谷区・神奈川県川崎市などと隣接し、国道246号や環八通りが通るため、車での移動もしやすいエリアです。

また、閑静で自然豊かな住環境が評価され、「二子玉川」や「成城学園前」などの高級住宅街として発展してきました。一方、「三軒茶屋」や「下北沢」は若者に人気の街としても知られ、活気あるエリアです。

次いで2位に「大田区」、3位に「杉並区」がランクインしました。

◇≪シングル≫ 1位「世田谷区」

ワンルーム〜1DKのシングル向き物件では、「世田谷区」が1位でした。

2位の「大田区」は東京23区の最南端に位置する人口約74万人の区です。田園調布のような高級住宅地と、蒲田に代表される町工場や庶民的な歓楽街という、2つの顔を持っています。東部には「羽田空港」があり、国内外へのアクセスしやすいことから、ビジネスパーソンや旅行者だけでなく、空港関連企業で働く人々の居住ニーズも集まっています。

◇≪カップル≫ 1位「世田谷区」

1LDK〜2DKのカップル向き物件では、「世田谷区」が1位でした。2位に「大田区」、3位に「品川区」が続きました。

3位の「品川区」は東京23区の南部に位置する人口約41万人の区です。大崎駅・天王洲アイル駅のある北部は高層ビルやマンションが建ち並び、戸越駅周辺などの区南西部は町工場と住宅が集中する下町情緒を感じられる地域が広がります。

◇≪ファミリー≫ 1位「世田谷区」

2LDK以上のファミリー向き物件では、「世田谷区」がトップで、2位に「大田区」、3位に「練馬区」がランクインしました。

「練馬区」は東京23区の最西端に位置する人口約75万人の区で、緑が豊富で閑静な住宅街が広がります。「光が丘」は再開発が進み住宅団地や大規模ショッピングセンター、都立公園などが整備され、ファミリー層を中心に人気を集めています。区内には関越自動車道のICがあり、埼玉・群馬方面などへアクセスしやすいのも特徴です。

各街の家賃相場はこちら：「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/

■調査概要

調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い市区町村順にランキング

調査期間：2025年11月1日〜2026年1月31日（前年：2024年11月1日〜2025年1月31日）

調査エリア：東京23区

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