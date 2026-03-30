季節の変わり目に大活躍！【ラブトキシック】がお届けする旬顔のスタンドカラーベストがAmazonで販売中！
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トレンドの着こなしが即完成！【ラブトキシック】の大人可愛い中綿ベストはAmazonで販売中！
ふんわりとしたボリューム感が魅力的な、ガールズ向けのスタンドカラーベスト。軽くて暖かい中綿を使用しており、寒暖差のある季節のレイヤードスタイルに重宝する。シンプルながらも洗練されたシルエットで、幅広いコーディネートに馴染む一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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首元までしっかりカバーするスタンドカラーのデザインが、冷たい風の侵入を防いでくれる。マフラーいらずの暖かさを提供し、顔周りをすっきりと見せてくれる効果もある。
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軽量な中綿素材をたっぷりと封入しており、長時間着用しても疲れにくいのが特徴だ。アクティブに動くシーンでもストレスを感じさせず、快適な着心地を長時間キープする。
ゆとりのあるアームホール設計により、厚手のスウェットやニットの上からも楽に羽織れる。インナーを選ばない汎用性の高さで、秋口から春先まで長く着回せるのが嬉しい。
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裾部分にはシルエットの調整が可能なドローコードが備わっている。絞ることで冷気の侵入をさらに抑えるとともに、好みのフォルムにアレンジしてファッションを楽しめる。
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