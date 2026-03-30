【ファミマ】一番くじ「どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」登場 - つぶきち&まめきちのティッシュケースや、しずえさんの置き時計など
BANDAI SPIRITSは4月4日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」を、ファミリーマートやNintendo TOKYO等にて順次発売する。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」
今回の一番くじは、人気ゲーム『どうぶつの森』を題材に、過去に好評だったアイテムが再び登場。ティッシュケース、サウンド付き貯金箱、マグカップ、置き時計など全7等級29種+ラストワン賞がラインアップされている。
1回790円。4月4日より順次、ファミリーマート、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで発売される。
【A賞】つぶきち&まめきちのティッシュケース
つぶきちとまめきちがティッシュを差し出すデザインの、スリムタイプのティッシュケース。サイズは約25cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」つぶきち&まめきちのティッシュケース
【B賞】タヌポートATM型貯金箱(サウンド付)
タヌポートATMをモチーフにした貯金箱。コインを入れるたびにATMの入金音が楽しめ、貯め続けるとローン返済音が鳴ることも。サイズは約14cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」タヌポートATM型貯金箱(サウンド付)
【C賞】とってもかわいいマグカップ
はっぱ形をした「とって」をあしらったとってもかわいいマグカップ。サイズは約9cmで、全3種から選ぶことができる。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」とってもかわいいマグカップ
【D賞】なんども使える!スコップカトラリー
おうちでも発掘気分が楽しめるスコップ型のカトラリー。「ショボいスコップ」「スコップ」「きんのスコップ」の全3種から選ぶことができる。サイズは約11cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」なんども使える!スコップカトラリー
【E賞】まめざら
食事やアクセサリートレイとして使用できるまめざら。選べる全4種で、サイズは約10cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」まめざら
【F賞】ジッパーバッグ … サイズは約18cm、選べる全8種
【G賞】ハンドタオル … サイズは約25cm、選べる全9種
【ラストワン賞】のんびり気ままな置き時計
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、『とびだせ どうぶつの森』の役場のBGMアラーム音で、しずえさんが朝を知らせてくれる置き時計。サイズは約15cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」のんびり気ままな置き時計
【ダブルチャンスキャンペーン】おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)
なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、お家にジョニーが漂着したような光景を楽しめる、約50cmの「おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)」が登場。キャンペーン期間は7月末日までとなっており、当選数は50個。
(C) Nintendo
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」
今回の一番くじは、人気ゲーム『どうぶつの森』を題材に、過去に好評だったアイテムが再び登場。ティッシュケース、サウンド付き貯金箱、マグカップ、置き時計など全7等級29種+ラストワン賞がラインアップされている。
【A賞】つぶきち&まめきちのティッシュケース
つぶきちとまめきちがティッシュを差し出すデザインの、スリムタイプのティッシュケース。サイズは約25cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」つぶきち&まめきちのティッシュケース
【B賞】タヌポートATM型貯金箱(サウンド付)
タヌポートATMをモチーフにした貯金箱。コインを入れるたびにATMの入金音が楽しめ、貯め続けるとローン返済音が鳴ることも。サイズは約14cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」タヌポートATM型貯金箱(サウンド付)
【C賞】とってもかわいいマグカップ
はっぱ形をした「とって」をあしらったとってもかわいいマグカップ。サイズは約9cmで、全3種から選ぶことができる。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」とってもかわいいマグカップ
【D賞】なんども使える!スコップカトラリー
おうちでも発掘気分が楽しめるスコップ型のカトラリー。「ショボいスコップ」「スコップ」「きんのスコップ」の全3種から選ぶことができる。サイズは約11cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」なんども使える!スコップカトラリー
【E賞】まめざら
食事やアクセサリートレイとして使用できるまめざら。選べる全4種で、サイズは約10cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」まめざら
【F賞】ジッパーバッグ … サイズは約18cm、選べる全8種
【G賞】ハンドタオル … サイズは約25cm、選べる全9種
【ラストワン賞】のんびり気ままな置き時計
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、『とびだせ どうぶつの森』の役場のBGMアラーム音で、しずえさんが朝を知らせてくれる置き時計。サイズは約15cm。
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」のんびり気ままな置き時計
【ダブルチャンスキャンペーン】おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)
「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)
なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、お家にジョニーが漂着したような光景を楽しめる、約50cmの「おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)」が登場。キャンペーン期間は7月末日までとなっており、当選数は50個。
(C) Nintendo