＜帰宅後ルーティン＞やることを先に終わらせて、寝る前に遊ばせたい！でも旦那は大反対…
よそのお子さんの帰宅後のルーティンが気になるママも少なくないのではないでしょうか。年少さんの男の子のママから、ママスタコミュニティにこんな質問がありました。投稿者さんは、“にんじんをぶら下げる”と物事が進みやすいお子さんの性格を考えて、夕飯、歯磨き、お風呂をすべて終えてから遊ばせたいと思っているそうですが……。
『旦那から「寝る前に遊ばせるなんて、見たことも聞いたこともない」と大反対されました。息子は、おもちゃを大量に引っ張ってきて収拾がつかなくなるようなタイプではありません。やることを全部終わらせてから、寝る時間まで遊ぶのはそんなに特別じゃないですよね？ 実際どうですか？』
楽しい気持ちで寝られるなんて最高！寝る前に遊ぶのは普通
『遊ぶこともあったよ。1日の締めに笑って楽しい気持ちのまま寝るなんて、最高だと思うけど』
『自分が小学生の頃は、お風呂から上がって21時まではきょうだいで遊ぶのがルーティンだった。この時間だけはきょうだい全員が揃うから、毎日楽しみだったよ』
『幼稚園のときは、食事→お風呂→歯磨き→遊ぶ→決まった時間に就寝。普通に遊ぶよ』
今回、遊ばせるのは普通、というママが目立ちました。やるべきことが終わり、就寝の時間まで余裕があるようであれば、大人同様に子どもだって好きに時間を使ってもいいのでは？ という声もありました。1日の最後に楽しみがあるのは、お子さんにとっても嬉しいことなのではないでしょうか。
興奮と湯冷めが心配。寝る前にはおもちゃで遊ばせない
『聞いたことがない。パジャマを着たらさっさと歯磨きして寝室に行く。湯冷めするし、お風呂から上がったらすぐに寝るよ。時間的にも20時だから寝る時間』
『寝室に行くまで余った時間は絵本を読んでいた。そこから寝室で少しだけふざけたり、話したりして寝ている。「さぁ遊んでいいよ」とはしていない』
一方で旦那さん同様に、寝る前には意図して遊ばせていない、というママたちの声です。帰宅時間などにもよりそうですが、帰宅後、夕食を食べお風呂に入り、歯磨きなどをしたらもう寝る時間で遊ぶという選択肢がない、というケースもあるのではないでしょうか。また就寝時間に向けて、絵本などゆっくりとした時間を過ごせるようルーティンを決めているご家庭もあるようです。
決まった時間に寝られて、睡眠時間が確保できるならいいのでは
『うちはお風呂に入ってから夕飯だから、暇な時間は遊んでいる。興奮して眠れなくなるような遊びはしないことにしている』
『まっとうな時間に寝かせているなら、遊んでもいいと思う。というか勝手に遊ぶ。あまり興奮させると寝られなくなるから、ほどほどに』
『無理なく生活リズムが作れて、眠る時間が決まっていて睡眠時間も確保できているなら全然いいと思う』
遊ばせる条件として、興奮しすぎずちゃんと寝つけること、睡眠時間が確保できることを挙げるママも複数いました。眠れなくなるくらい興奮してしまうようなタイプであれば、避けたほうがいいと反対する旦那さんの気持ちもわかります。しかし投稿者さんのお子さんはそういったタイプでもないようですから、問題ないのではないでしょうか。コメントをくれたなかには、「ママ友のところは眠くなって勝手に寝落ちするまで遊ばせる（深夜まで寝ない）のでドン引きした」というママも。やはり適切な睡眠時間を取れることは大前提ですし、早く寝させる工夫は必要ですよね……。寝る時間などのルーティンを崩さない程度に遊ばせるというバランスが必要そうです。
よその家のことは気にせず、家族で話し合って決めたらいいのでは…
『そんなことを聞いたことがないとか、大半がそう、とかではなく、何を目的としていて、家庭の生活のなかで必要かどうかで決めたらいいんじゃないかな』
『各家庭でいろいろ違うんだから、大半も変もないと思う』
こういった意見もありました。各家庭の事情も生活のルーティンも、お子さんの性格もそれぞれですよね。今回の場合、投稿者さんは、息子さんが「にんじんをぶら下げたほうが行動できるタイプ」と感じているそうですから、よその家庭を気にするよりも、息子さんに合わせた形でよいのではないでしょうか。
寝る前に遊ばせることについて旦那さんに大反対された、という今回の投稿。ママたちの実体験を含めたコメントを見るに、寝る前に遊ぶことは特別珍しいわけではなさそうです。ただ実際それがお子さんに合う場合もあるでしょうし、合わない可能性も考えられます。一度お子さんを遊ばせてみて、再度旦那さんと話し合ってみてはいかがでしょうか。