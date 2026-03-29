「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）

プロ初先発となった巨人のドラフト３位・山城京平投手（亜大）がプロの洗礼を浴びた。三回に無死満塁のピンチを招いたところでＫＯされ、２回０／３を５失点で降板となった。

二回、先頭の大山への２球目は左ふくらはぎに直撃する死球。左翼席の虎党からは大ブーイングが。１死一塁として迎えた伏見も内角への荒れ球を避けきれず左足裏への死球。球場は騒然となり、三塁側ベンチからは阪神の藤川監督らが出てきて、球審のもとへ行く場面も。バックネット裏からは「行くな！」の怒号が響くなど、荒れ模様の展開となった。

直後に強烈な投手強襲のライナーを好捕した山城だったが、投手の伊藤に三塁線を破る二塁打を打たれ２失点を喫した。

一回は先頭の近本に中前打を許し、その後２死一塁からは佐藤輝を空振り三振に仕留めて無失点で切り抜けた。しかし三回に無死満塁のピンチを招いたところで阿部監督がベンチを出て交代を告げた。その後、赤星が中川に２点二塁打を浴びるなど、残した走者をすべてかえしてしまい山城は５失点となった。