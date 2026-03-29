小学校高学年になると、女子の見た目に点数をつけてくる男子もいるようで？ 今回は、そんな男子になってしまった息子を改心させたエピソードをご紹介します。

お前の顔面は2点

「小6の息子が、女性の見た目について口を出すようになりました。テレビに出ている女性芸能人を見て『髪型微妙だから58点！』など点数づけをしていて……。クラスの女の子に対してもやっているんじゃないかと問い詰めました。そしたら、悪びれもせず『やってるけど？』と言ってきたんです。私がそれは人としてやったらダメな行為だといっても聞く耳を持たず……。

その様子を見ていた高校生の長女が、息子に『お前の顔面は2点だけどな』と言って、息子は固まっていました。『自分が点数つけられる側だと思ってなかっただろ』『クラスの女子だってお前に点数つけてるかもよ？ 言わないだけで』とまで言われ、息子は何も言い返せずにいました。

自分が同じことをされて傷ついたのか、それっきり女性に点数をつけることはなくなりました。普段から口の悪い長女だけど、このときはすごく感謝しました」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年1月）

▽ 道行く女性たちを見ながら採点している男性たちっているんですよね……。本人に聞こえるようにわざと大声で言ってきたり。自分が採点されれば、どれだけ失礼なことをしているかわかるかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。