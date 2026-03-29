『スーパーマリオ』新作、京都・南座で世界初上映 クリス・プラットら「地球上で最高の場所」と感激
任天堂のゲーム「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、4月24日より全国公開される。3月28日、京都・南座にてワールドプレミアが開催された。
【画像】京都・南座で開催されたワールドプレミアの模様
会場となったのは、任天堂本社のある京都にある日本最古の歌舞伎劇場・南座。国の登録有形文化財にも指定され、400年以上の歴史を誇る由緒ある空間は、この日のために“ギャラクシー仕様”へと一変。特別に敷かれた“ギャラクシーカーペット”や幻想的な装飾が施され、伝統と最先端のエンターテインメントが融合した特別な舞台となった。
ギャラクシーカーペットにマリオ役のクリス・プラット、ピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイ、クッパ役のジャック・ブラック、ルイージ役のチャーリー・デイ、キノピオ役のキーガン＝マイケル・キー、ヨッシー役のドナルド・グローヴァー、ロゼッタ役のブリー・ラーソンらが、それぞれのキャラクターをイメージした衣装で登場。さらに、イルミネーションCEOのクリス・メレダンドリ、任天堂代表取締役フェローにして“マリオの生みの親”である宮本茂が続き、会場は大きな歓声に包まれた。
クリス・プラットは「この映画のプレミアを日本で開催できて本当にうれしい。この場所以上にいたい場所は地球上にありません」と喜びを語り、「宮本さんに心から感謝しています。任天堂とスーパーマリオの40周年、おめでとうございます」と祝福。滞在中については「桜を楽しんで、美しい庭園やお寺を歩いて、そしてマリオの話をたくさんしていました」と明かした。
ジャック・ブラックは「ゲームや音楽、料理などみなさんの文化のすべてに魅了されてきました。世界のどこにもない場所です」と語り、「マリオの世界の一員になれたこと自体が最高です。なんだか不思議と、この役をやるために生まれてきたような気さえして」と興奮気味にコメント。さらに「宮本さんには大きな恩がある。もしパーティーで歌ってほしいなら喜んで歌います。結婚式のシンガーでも何でも、必要ならやりますよ」とユーモアたっぷりに語り、最後は日本語で「みてね！みてね！みてね！」と観客に呼びかけた。
アニャ・テイラー＝ジョイも「日本に来られて光栄です。ずっと日本のファンでした」と笑顔を見せ、「マリオが生まれた京都で、仲間たちと一緒にここにいられることは、最大の名誉」とコメント。歴史ある南座については「魔法のような場所」と感激した様子だった。
宮本は京都・南座でワールドプレミアを迎えた心境を聞かれ、「任天堂の独創のイメージにぴったりの空間」とコメント。クリス・メレダンドリも「この素晴らしい劇場に初めて入った瞬間に実感しました。空間の美しさに圧倒されました」と語り、「任天堂とイルミネーションのパートナーシップこそが、この作品を特別なものにしている」と強調。「40年前に宮本さんが生み出したキャラクターたちを、大きなスクリーンで命を吹き込む機会をいただいたのは、大きな責任でした」と振り返りつつ、「素晴らしい共同制作の旅であり、その旅を京都で締めくくれるのは信じられないほど素晴らしい」と喜びを語った。
上映前セレモニーでは、出囃子と歌舞伎俳優・早瀬栄之丞による口上でキャストとスタッフが紹介される日本ならではの演出も実施。メレダンドリは「ここ京都で世界初上映できることを、この上なく光栄に思う」とあいさつし、本作のスタッフ陣と任天堂のクリエイティブチームを壇上に招き、「これからご覧いただくのは、才能あるクリエイターたちの共同作業の結晶」と紹介した。
宮本も「イルミネーションと冒険するように楽しく映画作りができました。密度の濃い映画になった」と手応えを語り、京都まで駆けつけたスタッフやキャストへ感謝を述べ、「家族全員で楽しめる作品。本当に退屈しない90分なので、ぜひ大きなスクリーンで観てほしい」と呼びかけた。
なお、前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は4月18日午後9時よりフジテレビ系「土曜プレミアム」でノーカット放送される予定。新作公開に向け、さらなる盛り上がりが期待される。
【画像】京都・南座で開催されたワールドプレミアの模様
会場となったのは、任天堂本社のある京都にある日本最古の歌舞伎劇場・南座。国の登録有形文化財にも指定され、400年以上の歴史を誇る由緒ある空間は、この日のために“ギャラクシー仕様”へと一変。特別に敷かれた“ギャラクシーカーペット”や幻想的な装飾が施され、伝統と最先端のエンターテインメントが融合した特別な舞台となった。
クリス・プラットは「この映画のプレミアを日本で開催できて本当にうれしい。この場所以上にいたい場所は地球上にありません」と喜びを語り、「宮本さんに心から感謝しています。任天堂とスーパーマリオの40周年、おめでとうございます」と祝福。滞在中については「桜を楽しんで、美しい庭園やお寺を歩いて、そしてマリオの話をたくさんしていました」と明かした。
ジャック・ブラックは「ゲームや音楽、料理などみなさんの文化のすべてに魅了されてきました。世界のどこにもない場所です」と語り、「マリオの世界の一員になれたこと自体が最高です。なんだか不思議と、この役をやるために生まれてきたような気さえして」と興奮気味にコメント。さらに「宮本さんには大きな恩がある。もしパーティーで歌ってほしいなら喜んで歌います。結婚式のシンガーでも何でも、必要ならやりますよ」とユーモアたっぷりに語り、最後は日本語で「みてね！みてね！みてね！」と観客に呼びかけた。
アニャ・テイラー＝ジョイも「日本に来られて光栄です。ずっと日本のファンでした」と笑顔を見せ、「マリオが生まれた京都で、仲間たちと一緒にここにいられることは、最大の名誉」とコメント。歴史ある南座については「魔法のような場所」と感激した様子だった。
宮本は京都・南座でワールドプレミアを迎えた心境を聞かれ、「任天堂の独創のイメージにぴったりの空間」とコメント。クリス・メレダンドリも「この素晴らしい劇場に初めて入った瞬間に実感しました。空間の美しさに圧倒されました」と語り、「任天堂とイルミネーションのパートナーシップこそが、この作品を特別なものにしている」と強調。「40年前に宮本さんが生み出したキャラクターたちを、大きなスクリーンで命を吹き込む機会をいただいたのは、大きな責任でした」と振り返りつつ、「素晴らしい共同制作の旅であり、その旅を京都で締めくくれるのは信じられないほど素晴らしい」と喜びを語った。
上映前セレモニーでは、出囃子と歌舞伎俳優・早瀬栄之丞による口上でキャストとスタッフが紹介される日本ならではの演出も実施。メレダンドリは「ここ京都で世界初上映できることを、この上なく光栄に思う」とあいさつし、本作のスタッフ陣と任天堂のクリエイティブチームを壇上に招き、「これからご覧いただくのは、才能あるクリエイターたちの共同作業の結晶」と紹介した。
宮本も「イルミネーションと冒険するように楽しく映画作りができました。密度の濃い映画になった」と手応えを語り、京都まで駆けつけたスタッフやキャストへ感謝を述べ、「家族全員で楽しめる作品。本当に退屈しない90分なので、ぜひ大きなスクリーンで観てほしい」と呼びかけた。
なお、前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は4月18日午後9時よりフジテレビ系「土曜プレミアム」でノーカット放送される予定。新作公開に向け、さらなる盛り上がりが期待される。
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