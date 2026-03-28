高須克弥氏、松本人志出演CM“第4弾”を予告「明日のガキの使いやあらへんで」
高須クリニックの高須克弥氏が28日、自身のXを更新。日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で、これまで第3弾まで放映されているダウンタウン・松本人志を起用した同院CMの“第4弾”について「第4弾は明日のガキの使いやあらへんで」と“予告”した。
【動画】松本人志、高須クリニックCM第3弾 “大胆な変化”見せる
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
8日放送分も、松本のふん装は同じだったが、1日放送時には松本がすでに正面を向いていたのに対し、8日放送時には高須克弥氏と松本が同じタイミングで正面を向くという“わずかな変化”が見られた。
この2週を経て、迎えた15日放送の第3弾。松本が登場するタイミングは同じだったが、松本の姿が、ヒゲとメガネがなくなり、長髪のみとなり、より本人の姿に近づく大胆な変化を見せていた。22日放送は、この第3弾と同じと見られる姿での出演となった。
【動画】松本人志、高須クリニックCM第3弾 “大胆な変化”見せる
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
この2週を経て、迎えた15日放送の第3弾。松本が登場するタイミングは同じだったが、松本の姿が、ヒゲとメガネがなくなり、長髪のみとなり、より本人の姿に近づく大胆な変化を見せていた。22日放送は、この第3弾と同じと見られる姿での出演となった。