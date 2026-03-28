今日28日(土)は、東京で桜満開の便りが届きました。明日29日(日)は、名古屋や京都、広島や高知で桜満開の予想です。4月最初の土日にかけて、東北南部から九州は桜の満開ラッシュとなりそうです。

桜の見ごろ 西日本から東日本は、次の土日にかけての所が多い

桜の満開予想によると、西日本から東日本は、多くの所で今月末に満開を迎えそうです。

4月以降は、5日(日)にかけて、東北南部まで桜が満開となるでしょう。





桜の見ごろは、関東から九州は、4月最初の土日までになりそうです。

明日29日(日)は日中は広くお花見日和 30日(月)以降は太平洋側で雲が多め

この先、関東から九州の太平洋側はすっきりと晴れる日が少ないでしょう。



明日29日(日)は、広い範囲で穏やかに晴れる見込みです。日中はお花見日和の所が多いでしょう。

ただ、東海や近畿、四国は日差しが届きますが、午後は天気の崩れる所がありそうです。午後の外出は雨具があると安心です。

関東や山梨県は変わりやすい天気で、夕方以降は所々で雨や雷雨となる見通しです。



30日(月)は西から次第に天気が下り坂となり、31日(火)は広い範囲で本降りの雨が降るでしょう。

まとまった雨となり、風が強まる所もあるため、お花見にはあいにくの天気となりそうです。



4月1日(水)以降は、雨雲の広がりや雨のタイミングに、まだ幅があるため変わる可能性があります。

ただ、今のところ、西日本は2日(木)日中、3日(金)は東日本で傘いらずで出かけらるでしょう。

晴れる日は季節先取りの陽気続く

最高気温は、この先もこの時期としては高い日が多いでしょう。

桜が順調に咲き進み、次の週末にかけて、桜の満開ラッシュとなりそうです。

特に、北海道は、この先も日中は平年より暖かく、雪解けが進むでしょう。



ただ、31日(火)から4月2日(木)は、北陸や関東から九州で、平年並みか平年よりやや低くなる所がありそうです。

特に31日(火)は前日との気温変化で、ヒンヤリと感じられるでしょう。



極端な寒さではない見込みですが、体調を崩さないよう、お気をつけください。