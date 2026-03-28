この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ハサミが生えたサワガニにムカデを与えてみると…」と題した動画を公開しました。動画では、足が3本しかなかった状態から脱皮を経て復活を遂げたサワガニの「ミサワくん」に、野生のムカデをエサとして与える検証を行っています。



動画の主役は、元々足が3本しかなく、ハサミも両方失っていたサワガニのミサワくんです。先日の脱皮で見事に足が8本に増え、片方のハサミも復活しました。投稿者は観察のために新しいガラス水槽へミサワくんを引っ越しさせましたが、石の下に隠れてしまい「姿は見えない」状態が続いていました。そこで、隠れ場所となっていた大きな石を撤去し、観察しやすい環境に整えてからエサやりを開始します。



今回用意されたエサは、投稿者の自宅風呂場で捕獲し、冷凍処理されたムカデです。ピンセットでミサワくんの目の前にムカデを差し出すと、すぐに反応。復活したばかりの右ハサミで素早くムカデを捕らえ、再生中の左足も器用に使いながら抱え込みました。しかし、直後にムカデを放してしまいます。投稿者は「威嚇で挟んだのかな」「ちょっと大きくてビビっちゃったのかな」と推測。その後、ハサミでムカデに切れ目を入れて匂いを立たせたり、普段食べている乾燥オキアミを与えたりしましたが、ミサワくんは食べる様子を見せませんでした。



一方で、食べられなかったムカデを別の水槽にいるサワガニに与えてみると、こちらはすぐにハサミで掴み、ムシャムシャと食べ始めました。この対照的な結果に、投稿者はミサワくんについて「今日は食べる気を無くしたんだろうね」とコメントしています。



検証後、ミサワくんは結局「元の小さいプラケース」に戻されることになりました。新しい水槽環境が合わなかった可能性もありますが、脱皮後の体で力強くハサミを使う姿は確認でき、生命力の強さを感じさせる動画となりました。