「エアコンは2027年から値上がり」と聞きました。故障してから買うのでは遅いのでしょうか？ 今買い替えたほうが得なのか気になります。

「エアコンの2027年問題」とは？ 2027年以降に値上がりが見込まれる背景

まず押さえておきたいのは、エアコンの値上がりは単なる物価上昇だけでなく、制度変更が大きく関係している点です。

近年は省エネ基準の見直しが進められており、2027年度から家庭用エアコンの基準が引き上げられる予定です。これにより、新たな基準を満たさない製品は製造・販売ができなくなるとされ、「エアコンの2027年問題」と呼ばれています。

こうした制度変更の影響で、今後はエアコンの価格水準が上昇する可能性が指摘されています。また、原材料費や物流費の上昇も影響しており、エアコンを取り巻く市場環境は、構造的に価格が上がりやすい状況にあるとされています。



故障してからの買い替えが不利になる可能性

こうした状況を踏まえると、「壊れてから買う」という判断には注意が必要です。エアコンは夏場に需要が集中するため、故障したタイミングによっては、



・在庫不足

・価格上昇

・工事待ちの長期化



といった状況に直面する可能性があります。特に2027年前後は、旧モデルの在庫減少と新基準製品への移行が重なることで、選択肢が限られる可能性もあります。

つまり、「必要になってから選ぶ」のではなく、「選べるうちに検討する」という視点が重要になります。



今買い替えたほうが得になるケース

では、実際に今買い替えるべきなのでしょうか。判断のポイントは主に次の3つです。

まず、使用年数です。使い方や設置環境にもよりますが、一般的にエアコンの寿命は10年前後とされており、10年を超えている場合は故障リスクが高まるとされています。この段階であれば、値上がり前に計画的に買い替えることに一定の合理性があります。

次に、性能の低下です。冷えが悪くなっている場合や電気代が増えている場合には、最新の省エネモデルに買い替えることで、電気代の削減効果が期待できます。

さらに、購入タイミングも重要です。需要が落ち着く春や秋は価格が比較的安定しやすく、結果として総費用を抑えられる可能性があります。



「まだ使える場合」は急ぐ必要はあるか

一方で、すべてのケースで「今すぐ買い替えたほうが得」とは限りません。使用年数が浅く、性能にも問題がない場合には、無理に買い替える必要はないと考えられます。

また、今後の補助金制度や省エネ施策によっては、買い替えコストが軽減される可能性もあるかもしれません。つまり、「値上がりするから今すぐ買う」という単純な判断ではなく、機器の状態と使用状況を踏まえた検討が必要です。



まとめ

エアコンの値上がりは、省エネ基準の強化や原材料費の上昇など複数の要因によるものであり、2027年に向けて価格上昇が見込まれています。

故障してからの買い替えは、価格や在庫の面で不利になる可能性がある一方、すべてのケースで早期購入が有利とは限りません。使用年数や性能、購入時期を踏まえ、計画的に買い替えを検討することが求められます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー