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「スベるのが嫌」バンドマンがピックを投げられない切実な理由。これが現実だ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

QOOLANDの平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【暗黙のルール】ピック投げができるバンドのレベルを徹底解説｜ロッキンが"禁止行為"に指定している理由｜ステージが広すぎても投げられない」を公開した。動画では、ライブでの花形パフォーマンスである「ピック投げ」が許されるバンドの境界線や、大型フェスでの禁止事情、さらにロックにおけるファンサービスのあり方について、現役バンドマンの視点から赤裸々に語っている。



ライブでのかっこいい所作として憧れられがちな「ピック投げ」だが、平井氏は環境によって難易度が大きく変わると指摘する。客席と目線が同じような低いステージのライブハウスでは投げにくく、逆に会場が広すぎても客席に届かないという。また、大型フェスでのピック投げについて言及し、ROCK IN JAPAN FESTIVALなど一部のフェスでは「失明リスク」や、落ちたピックに群がる客席での将棋倒しといった危険性を理由に、出演前の説明会で明確な禁止事項として伝えられるという裏話を明かした。



さらに平井氏は、ピックを投げて誰にも拾われずに地面に落ちたままになる「スベる」状況を何よりも危惧していると吐露。「ワンマンができるっていうライン」の集客力に達していないと、自信を持って投げるのは難しいと断言した。フェスなどで初見の観客にも「名前を知られている」状態になるには、バンド結成から「3年くらいかからないとワンマンするのは難しい」と、バンドが成長していく過程のシビアな現実を突きつけた。



後半では、アイドルが行うような客席へのサインボール投げなどを例に挙げ、バンドマンが過剰なファンサービスを行うと「ロックじゃないと言われちゃう」と、業界特有の風潮や葛藤にも触れている。その一方で、ピック自体は消耗品であり、捨てるくらいなら「ファンがもらって喜んでくれるから」とプレゼントする意義を見出していると語った。バンドマンならではのリアルな矜持と、ファンへの感謝が交錯する奥深いトークとなっている。