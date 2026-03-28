ファミマ公式、45％増量の裏で1000kcal超えの“禁断合体”を提案　全人類を太らせにかかる

ファミリーマートが創立45周年を記念して、2026年3月24日より開催している「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」。初登場商品を含む全14種類を週替わりで発売する大盤振る舞いな本キャンペーンの裏で、ファミリーマート公式Xが紹介したとある「アレンジメニュー」が大きな注目を集めています。

それは、「スパイシーチキン」を、あろうことか「ピザまん」でサンドしてしまうというもの。こ……これはもしや……カロリーの禁断合体では……。

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実はこの組み合わせ、2024年5月にSNSで一般ユーザーから「グレートチーズバーガー」と命名されて広く話題を呼んだレシピでもあります。おそらく今回の公式投稿もその盛り上がりを受けてのものと思われますが、まさかこの増量タイミングで公式から燃料が投下されるとは……。

通常サイズで組み合わせた場合は619kcalのところ、45％増量中の仕様で作ると、なんと1014.8kcalにも及ぶのだとか。もはや一食というより“イベント”の領域です。

写真を見るだけでも胃もたれしそうですが、この衝撃的な背徳レシピを実際に試してみることにしました。

■ 片手でギリギリつかめる圧倒的サイズ感

近隣のファミリーマートへ走り、早速「ピザまん」2個と「スパイシーチキン」1個を購入。

袋の封を開け、二つのピザまんでスパイシーチキンを豪快に挟むだけで「グレートチーズバーガー」の完成です。

いざ目の前にすると、でかい。とにかくでかい。ギリギリ片手でつかめるレベルのサイズ感で、手に持つとずっしりとした確かな重みを感じます。

■ 食べ出したら止まらない悪魔的バランス

思いっきり口を開けて頬張ろうとすると、あごが外れそうになるほどの分厚さです。がぶっと噛みついてみたものの、一口目ではピザまんの中心にたどり着くことすらできず、ただスパイシーチキンのみを味わう結果に。チキンのスパイシーな辛さとウマさをしっかりと感じます。

続く2〜3口目で、ようやくピザまんのピザ部分に到達。中から旨みと甘味のあるトマトソース、そしてのびるチーズがあらわれ、口の中で絶妙なバランスに仕上がります。

そこへスパイシーチキンのしっかりとした肉感、もも肉のジューシーさ、ブラックペッパーの刺激が加わり、食べ出したら止まらない悪魔的な味へと進化しました。

食べる前は「果たして全部食べきれるのだろうか……」という不安もありましたが、気付けばあっという間に完食。すさまじい満腹感と贅沢感に満たされる結果となりました。今回は午前中にいただきましたが、ディナーとしても十分な量と言えそうです。

■ コスパ抜群の背徳メニューは3月30日まで

価格はスパイシーチキンが210円（税込）、ピザまんが170円（税込）となっており、ピザまん2個と合わせても合計550円。ワンコインに少しプラスするだけでこれだけのボリューム感とジャンクな幸せを味わえるのは、抜群のコストパフォーマンスです。

この暴力的なカロリーと幸福感を体験できる「45％増量作戦」の第一弾は、2026年3月30日までの期間限定となっています。増量期間中だけの巨大な背徳アレンジとして、挑戦してみてはいかがでしょうか。

＜参考・引用＞

ファミリーマート（@famima_now）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032802.html