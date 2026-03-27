colorgramのリップコンシーラー登場♡理想の発色を叶える新作ティント

リップメイクの仕上がりに差をつけたい方に朗報♡韓国コスメブランド「colorgram」から、色ムラをカバーして理想の発色を引き出す“リップコンシーラー感覚”の新作ティントが登場します。SNSで話題のアイテムがついにオフラインでも手に入るチャンス。重ねるリップをより美しく魅せる、今注目のアイテムをチェックしてみて♪

色ムラ補正で理想のリップに

「ギークヌードカラーカバーティント」は、唇の色ムラをカバー*しながら、次に重ねるカラーの発色を引き立てる新感覚ティント。軽やかに密着し、ふんわりマットな質感で長時間キープします。

リップ下地としても活躍し、どんなリップともレイヤリング可能。

価格：1,210円（税込）

03 クールヌーディー 21

05 セメント

容量：5g

カラー：全5色（オフラインは03 クールヌーディー21、05 セメント）

※オンライン限定カラーあり

※* メイクアップ効果による

エチュードの平成コスメが復活♡ラブリー クッキー ブラッシャー限定登場

ふんわり仕上がる人気ティント

価格：1,210円（税込）

「ヌーディーブラーティント」は、マットが苦手な方でも使いやすい軽やかな仕上がりが魅力。唇の温度でとろけるテクスチャーが均一に広がり、縦ジワや凹凸も自然にカバー*します。

新たにオフライン展開される「02 チャーミングピンク」は、ブルベ肌に自然になじむピンクベージュカラー。

容量：5g

※* メイクアップ効果による

限定セットも見逃せない

価格：各1,375円（税込）

「ヌーディーブラーティント」と同色のリップペンシル（ミニ）がセットになった特別アイテムも登場。

02 チャーミングピンク セット



14 メロウストロベリー セット

内容：リップティント5g＋リップペンシル0.3g

オンライン先行発売：2026年4月1日（水）

オフライン発売：2026年4月10日（金）

理想の唇を叶える新習慣♡

colorgramのリップコンシーラー発想の新作は、いつものリップメイクをワンランクアップしてくれる優秀アイテム♡色ムラを整えるだけで、発色も印象もぐっと変わります。

シーンや気分に合わせてカラーを楽しみながら、自分だけの理想の唇を叶えてみてください♪