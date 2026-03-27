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YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「無資格・未経験で介護の仕事を始めるなら、絶対に○○がいい件について。」を公開した。動画では、自身の体験をもとに、無資格・未経験から介護職を始めるなら「デイサービス」がおすすめである理由を3つのポイントで解説している。



はたつんはまず、デイサービス（通所介護）を「利用者が自宅から通い、体操や工作などのプログラムを通じて孤立感の解消や日常生活の支援を行う施設」と説明する。



おすすめする1つ目の理由は「レクリエーションがある」ことだ。未経験者は利用者とのコミュニケーションの取り方に悩みがちだが、デイサービスではレクリエーションや出迎えといった交流の機会が豊富に設けられている。はたつんは「介護は人のお世話をするものではなく、接客業なんだ」と述べ、コミュニケーションの楽しさを知ることが、介護の楽しさに直結すると語った。



2つ目の理由は「介助がトイレ介助からスタート」しやすい点だ。無資格・未経験でいきなりおむつ介助を任されると精神的な衝撃が大きく、挫折の原因になりかねない。デイサービスでは比較的ハードルの低い介助から始められるため、少しずつ業務に慣れていくことができると解説した。



3つ目の理由として、送迎時などに利用者の家族から直接お礼を言われる機会が多く、「社会貢献できている」という実感を持ちやすい点を挙げた。かつては「介護士イコール誰かの下の世話をする人」というイメージを持っていたはたつんだが、実際にデイサービスで働き「なんじゃこの楽しさは！」と衝撃を受けたと振り返る。未経験者が介護のやりがいを見出し、ステップアップしていくための最初の入り口として、デイサービスは最適な選択肢であると結論付けた。