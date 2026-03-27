Google、スマホなど向け次期OS「Android 17」のベータ版第3弾を公開！初の安定版に。Pixel 6以降などにてソフトウェア更新で導入可能

Google、スマホなど向け次期OS「Android 17」のベータ版第3弾を公開！初の安定版に。Pixel 6以降などにてソフトウェア更新で導入可能