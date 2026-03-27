スウェーデンがウクライナに3-1、ポーランドがアルバニアに2-1で勝利した

北中米ワールドカップ（W杯）の欧州プレーオフが現地時間3月26日、各地で行われた。

日本代表と同じグループFに入ることが決まっているパスBでは、スウェーデンがウクライナに3-1、ポーランドがアルバニアに2-1で勝利。同31日に行われる決勝のスウェーデン対ポーランドの勝者が、本大会への切符を掴む。

2大会ぶりの出場を目指すスウェーデンは、欧州予選グループBで0勝2分4敗の最下位。しかし、2024-25ネーションズリーグでの上位4チームに入り、プレーオフへと進出した。前半6分にFWビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）が先制ゴール。後半6分、同28分にも決めてハットトリックで勝利へと導いた。

3大会連続の出場を目指すポーランドは、欧州予選グループGでオランダに及ばず2位。前半42分には、最終ラインのまさかのミスから先制点を許してしまう。しかし、後半18分にロベルト・レバンドフスキ（バルセロナ）が決めて同点。同28分にピオトル・ジエリンスキ（インテル）が決めて逆転勝ちを収めた。

この結果により、日本と同じグループFにはオランダとチュニジア、そしてスウェーデン対ポーランドの勝者が入ることになる。また、3大会ぶり出場を狙うイタリアも北アイルランドに2-0で勝利。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームは、決勝でウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）