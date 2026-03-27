「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

高松宮記念でＧ１初戴冠を狙うペアポルックス。担当しているのは、元女性騎手の前原（旧姓・西原）玲奈助手だ。１０年の引退後は梅田厩舎で攻め専として調教に携わっていたが、昨年末からは担当馬がいる持ち乗り助手に。担当馬の初めての勝利は、同馬が豪脚で突き抜けた前走オーシャンＳだった。初勝利が重賞。「先生にもオーナーにも恩返しができて本当に良かった」と昨日のことのように喜びをかみしめた。

“乗り役”に徹していた時とは異なり、担当馬と向き合う日々に「ご飯をあげるのも初めてですし、本当に勉強することばかりです」としみじみ。それでもやりがいを感じているようで「攻め専の時以上に馬の表情を見ることができるので、何を求めているのかということを常に考えて行動しています。この子はあまり触ってほしくない子なので（触るのを）我慢してるんですよね（笑）」と愛情たっぷりに語る。

そんな相棒と挑む２度目の重賞の舞台。「体もふっくらしてすごくいい状態で臨めますし、とても楽しみ。ワクワクしますね」と目を輝かせる。愛馬とともに挑む春の短距離頂上決戦。これまでの経験を糧に、最高の状態で送り出す。（デイリースポーツ・小田穂乃実）