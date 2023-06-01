悲願の世界一へ厳しい船出

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地26日に行われた。男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）でまさかのミスが出て93.80点で6位発進。自己ベスト111.29点で首位に立ったイリア・マリニン（米国）とは17.49点差がついた。

日本男子のエースにとって、22歳で5度目の世界選手権。人気ピアニストでユーチューバー「かてぃん」の名でも活動する角野隼斗さんらがカバーした「I Wish」に乗ったが、最後のジャンプで悪夢が待っていた。

トリプルアクセルの回転が抜けた上で転倒。このジャンプで得点を稼げない致命的なミスが出て、表情が曇った。

五輪は2022年北京、今年のミラノ・コルティナ五輪で銀メダル。世界選手権も2021、2022、2024年が銀メダルで2025年が銅メダルだった。

悲願の世界一を目指して乗り込んだプラハだったが、厳しい船出。28日のフリーで逆襲を期す。

ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの佐藤駿（エームサービス・明大）は95.84点で4位発進。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は71.05点で25位となり、上位24人によるフリーに進めなかった。



（THE ANSWER編集部）