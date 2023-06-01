アニメ「鉄コン筋クリート」が、全国劇場にて5月8日よりリバイバル上映される。

本作は「ピンポン」の松本大洋氏による同名マンガを、マイケル・アリアス監督とSTUDIO4℃がアニメ化した作品。今回は劇場公開20周年を記念して、レビューサービス「Filmarks」のリバイバル上映プロジェクトにて、2週間限定での劇場上映が決定した。

義理と人情とヤクザの街を飛び回る2人の少年、クロとシロを主人公とした物語で、クロ役は二宮和也さん、シロ役は蒼井優さんが演じている。

「鉄コン筋クリート リバイバル上映」詳細

・上映開始日：5月8日より2週間限定

・上映劇場：全国劇場

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【『鉄コン筋クリート』全国リバイバル上映 予告編】【「鉄コン筋クリート リバイバル上映」あらすじ】

義理と人情とヤクザの“地獄”の街＜宝町＞を根城に自由に飛び回る「ネコ」＝２人の少年「クロ」と「シロ」。二人は支えあいながら生きていくが、「ネズミ」と呼ばれるヤクザ達の介入により、＜再開発＞という名目の暴力と退廃が押し寄せる。3人組の殺し屋の存在、光り輝く“子供の城”建設計画…。宝町の運命とともに、二人の運命も大きく動かされることになる。彼らは変わりゆく宝町で、生き抜くことができるのか！？

(C)2006松本大洋/小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C.、電通、TOKYO MX