『新テニスの王子様』最新ビジュアル公開 「最高の相棒へ―」白石蔵ノ介、遠山金太郎、種ヶ島修二、大曲竜次が描かれる
今秋に放送されるテレビアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』より、ティザービジュアル第2弾が公開された。
【動画】『新テニスの王⼦様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』ティザーPV
ティザービジュアル第2弾では、「最高の相棒へ―」というコピーとともに、ダブルスで激戦を繰り広げる白石蔵ノ介、遠山金太郎、種ヶ島修二、大曲竜次が描かれた。
2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化され、物語は関東大会から全国大会、そして世界大会へと舞台を広げてきた。24年には『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』が放送され、日本代表とドイツ代表による熱戦が描かれた。
続編となる今作は、U-17 WORLD CUP 決勝戦となるスペイン代表との試合に向け、出場メンバーを決める日本代表内での熱い戦いが描かれる。
【動画】『新テニスの王⼦様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』ティザーPV
ティザービジュアル第2弾では、「最高の相棒へ―」というコピーとともに、ダブルスで激戦を繰り広げる白石蔵ノ介、遠山金太郎、種ヶ島修二、大曲竜次が描かれた。
2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化され、物語は関東大会から全国大会、そして世界大会へと舞台を広げてきた。24年には『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』が放送され、日本代表とドイツ代表による熱戦が描かれた。
続編となる今作は、U-17 WORLD CUP 決勝戦となるスペイン代表との試合に向け、出場メンバーを決める日本代表内での熱い戦いが描かれる。
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