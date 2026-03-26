阪神ファームも「レベルが高すぎる」1軍昇格を目指す2軍の豪華布陣にもファン驚愕　「右打者の宝庫に」「オレを使ってくれと叫んでいる」

先の先を見据えるとされる藤川監督の選手起用も話題を集めていきそうだ（C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

昨年リーグ優勝を飾った藤川阪神の戦いぶりが注目されている。

開幕戦は宿敵、巨人とぶつかるとあって、どんなスタートを切るのか注目される。

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一方でファームの充実の戦力もひそかに注目されている。

3月26日に行われたファーム・西地区のオリックス戦（杉本商事BS）に「3番・二塁」で先発出場したドラフト2位ルーキーの谷端将伍は初回一死二塁の場面、先のWBCの侍ジャパンメンバーでもあった曽谷龍平の高めストレートを捉え、先制の中前適時打をマーク。

若虎のアピールは続く。昨年の開幕左翼を務めた前川右京は「6番・左翼」で先発出場、初回二死一、二塁から左前適時打を放った。

「9番・三塁」で先発した百崎蒼生も2回一死走者なしで打席に入り、1号ソロを放った。

また連日話題を集めている、投手から野手転向1年目の西純矢は「4番・DH」で先発出場。5回二死三塁の好機に相手2番手、博志の146キロを引っ張り、左前適時打を放った。